Assurdo, cori tra tifosi della Juve e del Verona: per offendersi usano Napoli

Vergognoso episodio accaduto all’Allianz Stadium durante Juventus-Verona, cori anti-Napoli per insultarsi a vicenda: l’accaduto

La Juventus di Allegri è in campo, in casa, per affrontare il Verona di Baroni. Si tratta di un match importante per la parte alta della classifica. Con una vittoria i bianconeri potrebbero superare Milan e Inter, che però devono ancora giocare (saranno in campo domani). Tuttavia, le prossime avversarie delle milanesi saranno Napoli (contro il Milan al Maradona) e Inter (ospiterà la Roma a San Siro). Quindi è un’occasione importante per la Juventus per accorciare le distanze con le altre contendenti alla vittoria finale.

La gara è terminata 1-0 al minuto 96 grazie alla rete in extremis di Cambiaso, ma la Juve è andata ad un passo dal vantaggio per ben due volte, però ci ha pensato il VAR a rimettere la partita in equilibrio. In entrambe le occasioni, protagonista Moise Kean, autore di un gol al minuto 13 annullato per fuorigioco millimetrico, si parla di un tacchetto, e di un’altra rete al minuto 53, annullata per fallo dell’attaccante della Nazionale. La doppia decisione sfavorevole per la Juve del VAR ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri presenti allo stadio e dello stesso Kean, che è rientrato nello spogliatoio furioso dopo che Allegri lo ha sostituito.

Cori anti-Napoli durante Juve-Verona: vergogna allo Stadium

Poco dopo che il secondo gol di Kean è stato annullato, i tifosi della Juventus hanno intonato un coro vergognoso contro il Verona: “Napoletani, voi siete napoletani”, con un chiaro riferimento all’aver “rubato” due reti. Non è arrivata alcuna risposta dal settore ospiti, praticamente vuoto, poiché il C.A.M.S. ha deciso di vietare la trasferta ai supporters scaligeri residenti in Veneto.

Altro episodio di discriminazione territoriale in un campo dove, peraltro, il Napoli non sta nemmeno giocando. Purtroppo però, siamo spesso abituati ad episodi di questo tipo negli stadi di Serie A.