Anguissa in gruppo: convocato contro il Milan? La scelta di Garcia

Poche ore e il Napoli di Rudi Garcia tornerà a calcare il prato verde del Diego Armando Maradona per sfidare il Milan di Pioli.

Archiviate le vittorie contro Hellas Verona e Union Berlino, il Napoli mette nel mirino il Milan, per quella che potrebbe essere la definitiva prova del 9 per sancire la guarigione dei campioni d’Italia in carica a seguito di due settimane complicate.

Un avversario in difficoltà considerando gli ultimi due k.o contro Juventus e PSG, ma che resta tremendamente ostico, a maggior ragione considerando gli ultimi 3 confronti della scorsa stagione, in cui il Napoli non è mai riuscito a vincere contro i rossoneri.

Verso Napoli – Milan, recupero importante per Garcia?

Rudi Garcia è consapevole dell’importanza dei 90 minuti di domani sera, per questa motivazione sta cercando di preparare la gara studiando ogni minimo dettaglio, come raccontato questa mattina.

L’ex Al – Nassr, potrebbe però giovare di un recupero anticipato e quindi inaspettato secondo quanto riportato stamane dal Corriere dello Sport, quello di Frank Zambo Anguissa, il figlioccio dell’allenatore franese che lo conosce sin dai tempi di Marsiglia.

Il camerunense, infortunatosi nella sfortunata serata contro la Fiorentina, dovrebbe in ogni caso partire dalla panchina, a discapito di uno tra Jens Cajuste o Elmas, con ogni probabilità, però, ci potrebbe essere spazio per lui nella seconda frazione.