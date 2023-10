Verso Napoli-Milan, chi titolare tra Raspadori e Simeone? Cosa trapela sul ballottaggio

Solito ballottaggio in attacco anche per Napoli-Milan. Chi sarà schierato nell’undici titolare da Garcia tra Simeone e Raspadori? Le ultime

In assenza di Osimhen si ripresenta anche per la prossima sfida di campionato contro il Milan il consueto ballottaggio tra Simeone e Raspadori per chi occuperà il posto al centro dell’attacco. Per ora, almeno nelle ultime uscite contro Verona e Union Berlino l’ha spuntata l’italiano. Invece Simeone continua a trovare poco spazio con Garcia. Solo 20 minuti nell’ultima gara in Champions e solo 25 minuti nell’ultima di campionato contro il Verona.

Raspadori o Simeone? Le ultime sulla possibile scelta di Garcia

Stando a quanto riportato da Sky Sports, Garcia dovrebbe dare fiducia nuovamente a Raspadori anche per il big match di domenica. Si tratterebbe per lui della terza conferma di fila da titolare. Il tecnico francese vuole sfruttare il momento d’oro del bomber della Nazionale.

D’altro canto, possibile nuova bocciatura per Simeone, costretto a sedersi nuovamente in panchina anche contro il Milan. Sfida che l’anno scorso, in casa dei rossoneri, il Cholito ha deciso con un colpo di testa che fece esplodere il settore ospiti di San Siro.