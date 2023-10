Tegola per i tifosi del Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania

Una notizia non buona per alcuni tifosi del Napoli che non potranno assistere al match di campionato in programma prossimamente.

Il Napoli è pronto per il big match contro il Milan: domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una partita molto sentita dalle tue tifoserie. Una gara importante anche per Rudi Garcia, che vuole vincere per fare tre su tre dopo le vittorie con Verona e Union Berlino. Dopo il Milan ci sarà la sfida esterna con la Salernitana, ma per quel match non arrivnao buone notizie per i tifosi.

Niente derby della Campania per molti tifosi partenopei. Arrivata da poche ore la notizia che ha spiazzato chi aveva intenzione di andare a seguire la propria squadra del cuore nella trasferta interregionale. Brutte notizie quindi arrivate dal Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che ha vietato la trasferta dei residenti in Campania per la partita tra Salernitana e Napoli. Il derby regionale è la prossima trasferta degli azzurri, in programma per sabato 4 novembre alle 15, ma molti dei tifosi partenopei non potranno recarsi allo Stadio Arechi di Salerno per la partita.

Una decisione che di certo non farà piacere a tanti sostenitori. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano il Mattino, la decisione è stata presa in virtù di quanto accaduto sabato scorso. Infatti durante la partita tra Verona e Napoli ci sono stati alcuni scontri tra i tifosi sia prima che dopo il fischio finale della partita vinta dal Napoli per 3-1. Di certo notizie del genere non sono nuove, come del resto nuovi non sono gli scontri tra tifosi del Napoli e Verona, due squadre da sempre rivali storiche.

Prossima trasferta vietata

A causa degli incidenti allo Stadio Bentegodi tra tifosi del Napoli e Verona, ad essere puniti non solo quelli napoletani. Se infatti ai residenti in Campania sarà vietata la trasferta di Salerno, ai tifosi del Verona residenti nella regione Veneto sarà vietata la trasferta a Torino per la partita tra gialloblu e Juventus che si giocherà domani allo Stadium bianconero. Tornando al Napoli, il Mattino riporta la decisione ufficiale del Casms che ha vietato la vendita di biglietti per la partita contro la Salernitana per i residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

La vendita per i tagliandi del settore ospiti per il derby contro la Salernitana sarà quindi venduta per coloro che abitano fuori dalla Campania, previa chiara fidelizzazione del club campione d’Italia. Il Casms ha preso questa decisione in quanto, nonostante i tentativi delle forze dell’ordine di bloccare gli scontri, i tifosi del Napoli e quelli del Verona si sono beccati spesso. Con questo tipo di atteggiamento l’ordine pubblico e la sicurezza di questo evento sono stati messi in discussione.

Per evitare che accada di nuovo il Casms ha bloccato la trasferta di Salerno ai campani. Prima di Verona-Napoli, c’è stato il daspo per 36 tifosi partenopei.