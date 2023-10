Scontro fra Garcia e Pioli: il retroscena che accende Napoli-Milan

Manca poco al calcio d’inizio del big match della decima giornata di Serie A: Napoli-Milan infuocato da un precedente tra Garcia e Pioli

Il Napoli di mister Rudi Garcia ha conquistato la seconda vittoria su tre gare di Champions League all’Olympiastadion, in casa dell’Union Berlino. A decidere la gara è stata la rete di Raspadori, su assist fenomenale di Kvaratskhelia. Con la vittoria in Germania gli azzurri si sono assicurati buone possibilità di passare il girone. Ora per Rudi Garcia, messo fortemente in discussione durante la scorsa sosta riservata agli impegni nazionali, c’è un altro esame importante: la gara casalinga contro il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri invece provengono da un’altra sconfitta in Champions League, in trasferta contro il Paris Saint Germain. Il Milan per ora occupa l’ultima posizione nel girone, a quota due punti. Arrivati a questo punto, i rossoneri rischiano seriamente di non passare il turno. Ma, anche per Stefano Pioli, è tempo di concentrarsi sul campionato, dove la sua squadra ha perso la testa della classifica durante la scorsa giornata, a causa della sconfitta contro la Juventus. L’obiettivo è quello di ripartire dopo i punti persi in casa con i bianconeri, la prima occasione è proprio la prossima gara allo Stadio Diego Armando Maradona.

Garcia vs Pioli, i precedenti: in un’occasione si sono scontrati

La Gazzetta dello Sport, in vista di Napoli-Milan, ha pubblicato un riepilogo dei vari testa a testa tra i due allenatori. Domenica sera Garcia e Pioli si incontreranno per la quinta volta in Serie A. Il primo confronto tra i due risale al 29 settembre 2013, quando il tecnico francese era alla guida della Roma e l’attuale allenatore del Milan alla guida del Bologna. La seconda sfida è un derby, con Pioli sulla panchina della Lazio e Garcia su quella dei giallorossi. La tensione tra i due è scoppiata però nel terzo incontro.

Si tratta di un altro derby di Roma. Alla vigilia della stracittadina del 25 maggio 2015, Garcia attaccò la Lazio. “La Lazio è favorita, lo dicono tutti: giocano il miglior calcio d’Italia, noi siamo più scarsi”, queste le parole del tecnico francese in conferenza. Provocazione alla quale Pioli rispose con ironia: “Sembra che la Roma debba giocare in dodici per fare risultato, mi sembra assurdo”, le parole dell’ex tecnico della Lazio.

Poi Garcia tirò in ballo le decisioni arbitrali: “Io ricordo che la Lazio ha vinto l’ultima gara con un gol irregolare, dopo aver pianto con l’Inter”. Dichiarazioni alle quali, non tardò ad arrivare la pronta risposta di Pioli, che dopo la vittoria della Roma disse: “Gli allenatori stranieri vengono in Italia e diventano peggio di noi, Garcia non è stato né corretto né professionale”.

Lo scontro è poi continuato sull’uscio della sala stampa, con parole forti da entrambe le parti. Dunque, per il prossimo incontro tra i due allenatori, il primo da quando Garcia è ritornato in Italia, si prospetta un duello accesissimo anche in panchina.