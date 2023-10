Napoli-Milan, esulta Garcia: recupero importante per il big match

Il giocatore potrebbe provare il recupero per l’importante sfida casalinga ai rossoneri: è già rientrato con il gruppo.

Quella di domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona sarà una partita da tutto esaurito. Previsto il sold out allo stadio di Fuorigrotta per la sfida al Milan di Stefano Pioli. Il match tra partenopei e rossoneri fa tornare alla mente i quarti di finale di Champions League dell’anno scorso dove, nel doppio confronto, alla fine la spuntò il Milan. Erano stati 180 minuti pieni di polemiche, ma alla sfida di domenica tutte e due le squadre arriveranno in forma nettamente diversa dall’anno scorso. È la squadra di Stefano Pioli ad essere messa peggio tra le sconfitte contro Juventus e PSG, infortuni e aria tesa a Milanello.

Gli azzurri invece, avranno il compito di centrare la terza vittoria di fila, mai accaduto da quando Rudi Garcia siede sulla panchina. Sarà proprio questo l’obiettivo del francese, dare continuità al suo Napoli che ancora non ha convinto. Prestazioni altalenanti tra il positivo ed il negativo dovranno convertirsi solo in vittorie se si vuole provare a sognare il bis dello scudetto. Aurelio De Laurentiis sarà presente tutte le mattine al centro sportivo di Castel Volturno per parlare con Garcia ed essere più vicino alla squadra.

Recupero importante a centrocampo

L’assenza più importante la conta sempre il Napoli. Victor Osimhen non sarà della partita in quanto infortunato al bicipite femorale. Salterà questa importante turno di campionato e rientrerà tra un mese. Garcia però potrà consolarsi con il recupero di Frank Zambo Anguissa che già è tornato ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica Napoli che scrive di un recupero ormai certo per il camerunese. Già visto nella seduta di rifinitura contro l’Union Berlino in Champions, Anguissa sarà certamente convocato contro il Milan.

Il centrocampista di era infortunato durante Napoli-Fiorentina, in quella partita che era stata sciagurata per gli azzurri e che quasi ha rischiato di far saltare la panchina del francese Rudi Garcia. L’infortunio è smaltito e la lesione è rientrata, sarà un ottimo recupero per la squadra che potrà tornare a fare affidamento su uno dei suoi titolari nonché grande protagonista dello scudetto. Al momento non è ancora chiaro se partirà dall’inizio o dalla panchina, più probabile la seconda ipotesi con Jens Cajuste pronto a sostituirlo. Lo svedese era stato molto bravo nella sfida di campionato con il Verona, peggiore invece la sua prestazione in Champions contro l’Union.