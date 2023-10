Napoli Basket, bellissimo omaggio a Maradona: accadrà nel prossimo match

L’omaggio del Napoli Basket al Pibe de Oro Diego Armando Maradona è da pelle d’oca: accadrà nel prossimo match casalingo.

La città di Napoli è sempre stata nel cuore di Diego Armando Maradona. L’argentino è stato il calciatore più forte del mondo e tanto della sua carriera lo deve al capoluogo campano. Scomparso da quasi 4 anni, il ricordo di Maradona a Napoli è più vivido che mai. Tante sono le attrazioni, gli altarini, i murales e i graffiti dedicati al grande campione.

Grande appassionato anche di Basket, la squadra partenopea ha deciso di omaggiare el pibe de oro. In occasione della partita tra la Gevi Napoli e la Virtus Bologna, in programma per lunedì 30 ottobre, la società di pallacanestro partenopea indosserà una maglia del tutto inedita e speciale.

In campo con i colori di Diego

In accordo tra Givova e Napoli Basket si è deciso di creare la canotta (jersey) da gioco con i colori che ricordano quelli dell’Argentina. Un bel gesto fatto per ricordare il rapporto che Maradona aveva non solo con la città ma anche con lo sport della pallacanestro.

Verrà indossata proprio il 30 ottobre in quanto in quella data cade il giorno del compleanno del grandissimo fenomeno argentino. Una divisa che unisce il passato al presente portando tanto entusiasmo di Diego Maradona agli appassionati di calcio e di basket. Sarà sicuramente una partita da ricordare quella contro la Virtus che regalerà alla città un altro capitolo stavolta tutto da indossare.