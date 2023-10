Fantacalcio Napoli, quali calciatori schierare contro il Milan

Nel weekend andrà in scena la decima giornata di Serie A con il big match tra Napoli e Milan: scopriamo quali azzurri schierare al Fantacalcio.

Terminata la tre giorni europea per le squadre italiane, si ritorna subito in campo per la decima giornata di Serie A. Il turno di questo weekend di fine ottobre partirà questa sera con l’anticipo del venerdì tra Genoa e Salernitana per poi chiudersi lunedì c0n i posticipi Empoli-Atalanta e Lazio-Fiorentina.

Nel mezzo ci sarà uno dei big match: domenica sera, alle ore 20:45, si affronteranno Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Una gara a cui le due squadre arrivano in momenti diversi: i partenopei hanno vinto contro Hellas Verona in campionato e Union Berlino in Champions League, mentre i ragazzi di Pioli sono reduci da due sconfitte consecutive con Juventus e Paris Saint-Germain.

Chi schierare al Fantacalcio in Napoli-Milan

Rudi Garcia, dopo aver schierato lo stesso undici titolare sia a Verona sia a Berlino, potrebbe apportare qualche piccola modifica nella formazione. In attacco si va per la conferma di Giacomo Raspadori come sostituto dell’infortunato Victor Osimhen, con il Cholito Giovanni Simeone che sarà pronto a subentrare. Occhio invece in difesa con Mathias Olivera che scalpita per giocare da titolare: Mario Rui parte ancora avvantaggiato, ma il ballottaggio è aperto. A centrocampo Jens Cajuste va verso la conferma, ma Frank Anguissa sta recuperando dall’infortunio e potrebbe farcela entro domenica sera. Ma ora vediamo quali azzurri vanno schierati al Fantacalcio.

MERET – Il Milan sta trovando molte difficoltà in attacco (un solo gol nelle ultime quattro tra campionato e Champions), ma il rischio malus per Meret è dietro l’angolo.

DI LORENZO – Non sarà una partita facile per il capitano partenopeo che avrà Rafa Leao dalle sue parti: questa è forse l’unica partita dove lasciarlo in panchina non è reato.

RRAHMANI – Il difensore kosovaro è tornato da poco e si vede che la condizione non è delle migliori: potete guardare altrove per la vostra difesa.

NATAN – Il brasiliano sta facendo benissimo ed è l’unico schierabile nel reparto arretrato del Napoli: abbiate fiducia in lui.

MARIO RUI – La sfida con Pulisic potrebbe creare non pochi problemi al portoghese: il rischio cartellino è facile, non va schierato in questo match.

CAJUSTE – Dopo un’ottima gara a Verona, i 45 minuti di Berlino sono stati davvero insufficienti: c’è di meglio a centrocampo, virate su altri profili.

LOBOTKA – Lo slovacco è uno dei pochi centrocampisti che regala grandi voti anche senza bonus, ma contro il Milan schieratelo solo in casi estremi.

ZIELINSKI – Non bisogna avere dubbi con lui, si deve schierare praticamente sempre, soprattutto ora che Osimhen è infortunato ed è lui il primo rigorista.

POLITANO – Inizio di stagione da favola per il numero 21 partenopeo, non può essere messo in panchina per nessuna ragione al mondo.

RASPADORI – Un assist a Verona e un gol a Berlino: Raspa è on fire e sta facendo godere i suoi tifosi e fantallenatori.

KVARATSKHELIA – Il georgiano ha un conto aperto con il Milan, il rigore sbagliato ai quarti di Champions brucia ancora: che sia questa la volta buona per trovare il gol?