Sacchi distrugge Garcia: “Non fa divertire i tifosi né domina l’avversario”

L’ex allenatore del Milan e della Nazionale azzurra analizza le prestazioni delle squadre italiane in Champions League

Il Napoli ha vinto la sua partita europea e si è candidato con decisione per un posto agli ottavi, tra le 16 migliori squadre del torneo. Nel girone insieme ad un Real Madrid in uno straripante momento di forma, gli azzurri di Rudi Garcia sono saliti a 6 punti grazie alla vittoria contro l’Union Berlino, ma seppur con i tre punti messi in cassaforte, la prestazione della squadra non è piaciuta quasi a nessuno.

Quella contro l’Union è stata la classica partita di ha vinto ma non ha convinto. Gioco sterile, azioni offensive quasi tutte neutralizzate e un gol arrivato grazie ad una giocata dei singoli. Questo è quanto accaduto all’Olympiastadion di Berlino nella serata di martedì. Ad accorgersi della brutta prestazione del Napoli è stato anche Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana.

Napoli bocciato dall’ex allenatore

“Una serataccia per le italiane, non riesco a trovare altre parole su quanto accaduto ieri a Lazio e Milan”, queste le parole di Arrigo Sacchi riportate dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore ha analizzato la giornata europea delle squadre italiane bocciando anche la prestazione del Napoli nonostante la vittoria in trasferta.

Il Napoli ha vinto ma non ha dominato l’avversario. La squadra non diverte più come faceva l’anno scorso in cui era diventato un modello per tutta Europa. Probabile che qualche giocatore si sia rilassato, ma la squadra ha proprio problemi costanti di attenzione”.

Sacchi si è concentrato anche su giocatori come Stanislav Lobotka, uno dei migliori della scorsa stagione e grande artefice del successo tricolore per la squadra.