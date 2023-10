Raspadori come Haaland e Bellingham: che numeri per l’attaccante del Napoli

Giacomo Raspadori entra in una speciale lista di talenti: l’attaccante del Napoli come Erling Haaland, Jude Bellingham e altri campioni.

Era fondamentale vincere, il Napoli doveva assolutamente conquistare i tre punti in Germania. Ecco perché i tre punti conquistati in casa dell’Union Berlino devono essere festeggiati per bene. È vero, la prestazione non è stata indimenticabile, ma i tedeschi hanno saputo difendersi benissimo lasciando pochissimi spazi agli uomini di Rudi Garcia.

La magia di Kvara e il gol di freddezza di Giacomo Raspadori hanno quindi regalato tre punti d’oro al Napoli, che ora è al secondo posto in solitaria dietro al Real Madrid. Sei punti conquistati in tre partite ed entrambe le partite contro Braga e Union Berlino vinte in trasferta sono un bottino di tutto rispetto, pur non giocando in maniera sfavillante contro portoghesi e tedeschi. Ma con le gare di ritorno da giocare al Maradona la qualificazione agli ottavi di finale è quasi ipotecata. E questo è l’importante.

Raspadori da urlo in Champions League: numeri da record

La vittoria di Berlino ha dato anche altre buone notizie a Garcia. In primis, la rete inviolata è sinonimo di una difesa che ha retto le (poche) offensive degli avversari. Il brasiliano Natan è stato uno dei migliori in campo, con quella scivolata nel finale che ha gasato e non poco i tifosi. Ma forse la nota più lieta è Giacomo Raspadori, autore del gol e di un’altra buona prestazione dopo quella di Verona di sabato scorso.

L’attaccante ex Sassuolo – con le dovute proporzioni – non sta facendo rimpiangere Victor Osimhen. L’infortunio del bomber africano rimediato in Nazionale con la sua Nigeria aveva fatto disperare i tifosi, ma Jack sta dimostrando a tutti di poter contare su di lui. Quello di ieri è il secondo gol stagionale, dopo quello segnato a Marassi contro il Genoa. Se si considerano anche gli assist, Raspa è entrato in quattro gol del Napoli quest’anno.

Guardando invece i dati in Champions League si può notare l’importanza del numero 81 azzurro. Come scritto da OptaPaolo su Twitter, Raspadori è uno dei sei giocatori nati dal 2000 in poi ad aver segnato almeno cinque gol nelle ultime due stagioni di Champions League. Chi sono gli altri cinque calciatori? I tre campioni madrileni Jude Bellingham, Vinicius e Rodrygo e i due fenomeni del Manchester City Julian Alvarez ed Erling Haaland. Una lista con nomi di un certo livello in cui Raspadori è entrato in punta di piedi.