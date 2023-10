Polemica Geolier: i fan non accettano l’ultimo post social

Nella giornata odierna è scoppiato il mondo dei social in seguito alla notizia dell’arresto del noto trapper Shiva. Il rapper napoletano Geolier ha difeso l’amico-collega su Instagram, ricevendo però numerosi insulti.

In mattina il trapper Shiva è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Uno dei migliori artisti della scena italiana ha sparato due colpi verso due persone che lo hanno aggredito, ferendoli alle gambe.

Dopo l’uscita della notizia non è mancata la vicinanza del collega e artista napoletano Geolier, che però è stato preso di mira per il suo gesto.

Geolier difende Shiva su Instagram: insulti nei commenti

La giornata odierna ha rappresentato una vera e propria macchia per la scena della musica italiana. Uno degli esponenti più in voga del momento, ossia il trapper milanese Shiva, è stato arrestato in seguito all’accusa di tentato omicidio mossa dal Gip di Milano. L’accaduto risale allo scorso 11 luglio.

Alle 20 dello scorso 11 luglio il noto trapper era diretto verso la sua casa discografica. All’uscita dall’auto nel parcheggio vicino alla casa discografica, Shiva è stato aggredito da due persone con il volto coperto. Dai filmati delle telecamere si evince come il trapper sfugga all’aggressione dei due, ma successivamente usi una pistola per sparare contro i due in fuga. I colpi sparati da Shiva hanno colpito lievemente alle gambe dei due assalitori, ma ciò è bastato per far scattare l’accusa di tentato omicidio per il noto trapper.

Sui social è arrivato l’immediato post Instagram dell’amico e collega napoletano Geolier, che ha mostrato la sua vicinanza a Shiva. I due hanno collaborato numerose volte, creando anche dei pezzi di successo. Nonostante ciò, quanto fatto da Geolier sui social ha scatenato diverse polemiche nei suoi commenti. Numerosi utenti si sono scagliati verso il giovane napoletano per aver preso le difese del collega che è stato accusato e incarcerato.

Come spesso accade su episodi del genere che accadono a VIP, numerosi colleghi si muovono in soccorso e vicinanza. Questo gesto è stato molto criticato nei commenti da numerose persone, che hanno specificato che se ciò fosse accaduto ad una persona normale nessuno se ne sarebbe importato minimamente. Ora si attende una probabile replica di Geolier ai numerosi insulti ricevuti per il gesto compiuto. Questa vicenda indubbiamente mette ancora una volta in risalto l’ambiente spesso tossico che si crea tra gli artisti emergenti, visto che episodi del genere sono spesso all’ordine del giorno. L’auspicio è che in futuro le cose possano cambiare. Ad oggi possiamo solo segnalare che ancora una volta c’è stato un’errore grave da parte di una persona che dovrebbe portare l’insegnamento.