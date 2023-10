Osimhen-Napoli, nuovo capitolo della saga: il nigeriano rischia una multa dalla società

Potrebbero esserci altri problemi tra Victor Osimhen ed il Napoli. La società potrebbe punirlo per quanto accaduto in serata

Ennesimo capitolo della vicenda Osimhen. Non sono bastate le tante polemiche del mese scorso, in cui il nigeriano voleva citare in giudizio il Napoli per un filmato (non consentito) uscito su Tik Tok. La situazione sembra vivere momenti altalenanti in cui prima c’è amore e rispetto tra le parti e da un momento all’altro si può arrivare a multe o provvedimenti legali.

Nella serata di ieri Victor Osimhen è stato ospite in diretta Twitch su TvPlay nel programma Vox to Box. Lo show è condotto da Mario Balotelli e dallo streamer Damiano Er Faina che hanno deciso di ospitare così l’attaccante del Napoli. Tanti sono gli argomenti di cui ha discusso Victor: dal possibile pallone d’oro, passando dalla sua fonte di ispirazione (Drogbà), fino ad arrivare al suo rapporto con Kvara che lui chiama “Mago”.

Sanzione in arrivo

Durata più di un’ora la chiacchierata tra Osimhen ed i vari streamer del social viola, per il nigeriano potrebbe essere insorto un problema. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, l’intervista dell’attaccante nigeriano non era stata concordata con la società e questo potrebbe portargli una sanzione dalla stessa società che ne detiene il contratto.

VO9 Non ne aveva parlato con il Napoli di questa ospitata in diretta, ragion per cui per lui quasi sicuramente scatterà un provvedimento disciplinare. Proprio il presidente Aurelio De Laurentiis aveva detto in conferenza, diversi giorni fa, di non essere riuscito a multare ancora nessuno. ADL aveva ribadito che se fosse accaduto qualche altro tipo di infrazione contrattuale, il colpevole sarebbe stato multato due volte. La prima nel momento in cui il contratto viene ignorato, la seconda volta, invece, per la circostanza in cui era riuscito a farla franca e risparmiarsi la sanzione.