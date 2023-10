Nuovo bomber per il Napoli dopo Osimhen: costa 40 milioni

La squadra partenopea ha messo gli occhi su un nuovo attaccante che potrebbe arrivare in caso di addio di Osimhen

La strade tra il Napoli e Victor Osimhen potrebbero presto dividersi. Da quest’estate il rapporto tra la società ed il centravanti nigeriano continua ad essere intrappolato in un vortice di notizie che spaziano da momenti buoni a quelli più negativi e difficili. Un continuo tira e molla tra le parti, con determinate vicende. L’ultimo aggiornamento è che l’attaccante potrebbe essere multato economicamente dalla società per aver concesso un’intervista (con Balotelli e Damiano Er Faina su Twitch) senza consenso concordato.

Osimhen adesso è infortunato e, come riportato dalla stampa di oggi, potrebbe rimanere fuori ancora a lungo. Non del tutto chiara l’entità dell’infortunio (l’ennesimo) rimediato durante la convocazione con la sua Nazionale, certo è che prima di fine novembre o inizio dicembre Victor in campo non metterà piede. In estate avrebbe voluto fare nuove esperienze e lasciare Napoli da vincitore dopo un campionato dominato da protagonista assoluto. Le alte richieste per il cartellino della dirigenza (180-200 milioni di euro ndr) hanno allontanato di fatto quasi tutte le pretendenti e Victor è rimasto con la squadra.

Occhi su una nuova stella in attacco

Difficile una partenza di Osimhen nel mercato di gennaio, nonostante dalla Premier League si sia già mosso qualcuno forte del tormentato rapporto del nigeriano con la società. Più probabile una sua cessione durante il prossimo mercato estivo in cui l’attaccante potrebbe salutare la città partenopea. In caso di addio, gli occhi della dirigenza sono tutti puntanti su un nuovo attaccante che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione: Santiago Gimenez. Centravanti argentino, classe 2001, Santi Gimenez è in forze al Feyenoord.

Durante questa stagione ha lasciato il segno già 13 volte in 9 partite di Eredivisie, quando l’anno scorso ne aveva messi a segno 15 in tutto il campionato (32 erano le presenze totali). Chiare le parole del suo agente Moris Pagnello che ha rivelato di aver parlato già con tante squadre tra cui Atletico Madrid, Inter, Napoli e Milan. “Per me sarebbe perfetto per Inter o Juventus – spiega Pagniello – il suo valore è passato da 1o milioni a 40 in meno di dodici mesi”. Gimenez si è messo in mostra anche in un palcoscenico importante come quello della Champions grazie alla meravigliosa doppietta siglata proprio ieri contro la Lazio.

“Al momento le squadre più vicine a lui sono Real Madrid e Tottenham”, spiega il suo agente. Difficile che il Feyenoord ora lo lasci partire così facilmente ma se continuasse a fare tanti gol una sua cessione estiva sarebbe inevitabile. Il Napoli osserva con attenzione, Santi Gimenez potrebbe essere una valida alternativa ad una cessione di Osimhen.