Napoli-Milan, giurata battaglia tra i tifosi – FOTO

Dopo le due vittorie ottenute contro Hellas Verona ed Union Berlino, il Napoli è proiettato verso il delicato big match di domenica contro il Milan. L’annuncio della Curva del Milan verso la partita.

La ripresa dopo la pausa per le nazionali fin qui è stata positiva per il Napoli. Difatti gli azzurri hanno 0ttenuto due vittorie – seppur a fatica quella di Champions League – che comunque danno entusiasmo ed autostima alla squadra.

Domenica al Maradona si affronterà un test ben più importante ed indicativo, ossia contro il Milan. L’annuncio dei tifosi del Milan verso la trasferta di Napoli.

La curva del Milan lancia la sfida ai tifosi del Napoli

Domenica alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Milan, big match valido per la decima giornata di Serie A. C’è attesa in casa Napoli per capire il reale valore della squadra, e quale occasione migliore di testarsi contro il Milan di Stefano Pioli. Le squadre però arrivano con umore differente a questa sfida, visto che gli azzurri sono reduci da due vittorie, mentre i rossoneri da due sconfitte.

La squadra allenata da Rudi Garcia ha ripreso il suo cammino dopo la pausa delle nazionali affrontando prima l’Hellas Verona in campionato e poi l’Union Berlino in Champions League. Il Napoli si è imposto nettamente contro i veneti con un sonoro 3-1 ed una prestazione ottima. Tutt’altra invece la prestazione contro l’Union Berlino, dove gli azzurri seppur mantenendo il pallino del gioco sono parsi in difficoltà in zona offensiva. Quel che canto al momento – soprattutto per il morale – è aver comunque vinto per 1-0 contro i tedeschi grazie al gol siglato da Giacomo Raspadori.

In casa Milan invece l’umore è calato drasticamente dopo le ultime due partite. Gli uomini di Pioli sono capitolati nei due impegni contro la Juventus in campionato(1-0 per i bianconeri, ndr.) ed il PSG in Champions League (3-0 per i parigini). Alcune defezioni hanno messo in difficoltà Pioli nei due impegni, ma fin dall’impegno contro il Napoli ci sarà una voglia di rivalsa per il Milan. La stessa Curva del Milan è carica verso la sfida contro il Napoli, come dimostra la presentazione effettuata dai tifosi tramite un piccolo messaggio

Dunque sale l’attesa per Napoli-Milan, in cui i tifosi rossoneri si sono dimostrati già pronti per questa attesissima trasferta. Ovviamente c’è voglia di rivalsa da parte del Napoli dopo la pesante sconfitta della scorsa stagione in Serie A e l’eliminazione in Champions League.