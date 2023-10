Napoli, buone notizie dall’infermeria: recupero a un passo

Il Napoli ha ripreso il lavoro sul campo dopo la vittoria di martedì contro l’Union Berlino. Arrivano buone notizie per Garcia dall’infermeria, dove è vicino il recupero di un azzurro.

La squadra di Rudi Garcia si sta preparando verso l’impegno importante che vedrà gli azzurri sfidare il Milan domenica sera. Test importante per la squadra, ma soprattutto per Garcia per uscire definitivamente dal periodo di critiche.

Intanto verso la gara contro i rossoneri arrivano buone notizie da un infortunato, che presto potrebbe tornare a disposizione del tecnico francese.

Anguissa vicino al recupero definitivo: il report odierno

Questa mattina il Napoli si è ritrovato al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro il Milan. La squadra arriva al match con fiducia ed entusiasmo ritrovati, e ciò potrebbe essere fondamentale domenica sera contro i rossoneri. Intanto ad alimentare l’entusiasmo è il recupero di un azzurro.

Difatti come riportato dal Napoli sul proprio sito ufficiale nel report dell’allenamento odierno, si è rivisto allenarsi in squadra Anguissa. Il camerunense ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra, salvo poi svolgere ancora un lavoro personalizzato. Buone notizie per il Napoli che dunque va verso il recupero di una pedina fondamentale come Anguissa.

Di seguito il report completo del Napoli sull’allenamento odierno: “Dopo il successo a Berlino in Champions League, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra e di seguito lavoro personalizzato. Assente Osimhen che si è accordato col Presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali”.

Come si evince nel comunicato, non era presente invece Osimhen a causa di motivi personali, come concordato con la società.