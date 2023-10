Mazzarri al posto di Garcia, la conferma del mister: “Vi spiego”

Potrebbe essere una clamorosa indiscrezione nonché un inaspettato ritorno in panchina per il Napoli

Il Napoli ha Rudi Garcia in panchina dall’inizio della stagione. Non un campionato esaltante fin qui per i partenopei il cui ritmo di gioco sembra essere lontano anni luce da quello mostrato durante la scorsa stagione. Durante il campionato passato, gli azzurri hanno giocato un calcio esemplare per l’Europa, mentre quest’anno viaggiano su una striscia altalenante tra buone e brutte prestazioni.

Durante la sosta per le Nazionali sembrava chiara la volontà della società di licenziare Rudi Garcia e provare a prendere un nuovo allenatore. Tanti erano i nomi fatti, quello di Antonio Conte sembrava il più papabile ma l’ex Juventus ha rifiutato l’offerta spiegando di voler passare più tempo privatamente con la propria famiglia.

Ritorno di fiamma?

Con la fiducia a tempo determinato concessa a Rudi Garcia ed il rifiuto di Antonio Conte, la posizione del francese non sembrerebbe essere così stabile. Un cambio in panchina è ancora possibile e allora ecco che si potrebbe fare strada un’incredibile ritorno di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha allenato il Napoli dal 2009 al 2013 e di lui viene ricordato il tridente composto da Hamsik, Lavezzi e Cavani.

Intervenuto a Radio Cusano Campus, lo stesso Mazzarri ha rivelato che potrebbe essere un’opzione per gli azzurri ma che al momento, con le vittorie ottenute da Garcia, la situazione pare essersi acquietata. L’allenatore toscano ha dichiarato di aver rilasciato un’intervista su un importante quotidiano sportivo che verrà pubblicata nei prossimi giorni, qui dice che spiegherà molte cose.