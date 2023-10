“Pioli rischia per due motivi”, cosa dicono a SKY in vista di Napoli-Milan

Il Milan esce con le ossa rotte da Parigi, il team di Stefano Pioli, ha palesato difficoltà enormi negli ultimi 4 giorni.

Prima la sconfitta di misura tra le mura amiche contro la Juventus dell’ex Allegri, poi il disastro di questa sera, con il Paris Saint Germain di Mbappè in grado di asfaltare il Milan con un netto 3 – 0 complicando nettamente il cammino europeo dei rossoneri.

Il momento dei ragazzi di Stefano Pioli è tutto qui, in questi due k.o frutto di un gioco che complessivamente ha latitato e di una squadra che soprattutto mentalmente è sembrata poco presente.

Nel corso del Champions League Show, in onda su Sky Sport, l’ex Lazio Paolo Di Canio e il celebre mister Fabio Capello, hanno cercato di analizzare le difficoltà del Milan, proiettandole sulla sfida che vedrà impegnata la compagine rossonera al Maradona contro il Napoli.

Proprio Capello, ha attaccato duramente l’atteggiamento della squadra:

“Ma l’avete visto il Milan? Prima mezz’ora a parte dove entrambe hanno palleggiato, la squadra non c’è mai stata, si è sciolta. In Champions incontri squadre forti che non ti perdonano nulla, non puoi concedertelo a questo livello. La gara di Napoli è molto importante a questo punto, gli azzurri sono tornati pericolosi e il Milan fino ad ora ha incontrato 3 squadre forti totalizzando 3 k.o”.