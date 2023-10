Osimhen interviene in diretta: le parole sul Napoli fanno impazzire di gioia i tifosi

Osimhen si è concesso del tempo ai microfoni di TvPlay in diretta insieme ai fratelli Balotelli, Viviano, Damiano Er Faina ed il giovane streamer Enerix.

Fuori per infortunio, uno dei tanti rimediati con la sua Nazionale nigeriana, Victor Osimhen ne avrà ancora per qualche settimana. Sarà costretto a stare fuori da campi per una lesione muscolare e salterà partite delicate con il Napoli. Intanto il bomber nigeriano è stato invitato su Twitch a TvPlay dove, insieme a Balotelli e a Damiano Er Faina, ha risposto a qualche curiosità per gli appassionati.

Su chi merita il Pallone d’Oro questa stagione

Pallone d’Oro? Lo meritano sia Haaland che Messi. Non voglio dare la mia opinione. Se posso vincerlo io? Per me già essere un calciatore a questo livello è un sogno. Rimane un obiettivo, ma non un’ossessione.

Su cosa si prova a segnare un gol allo Stadio Diego Armando Maradona

Prima di arrivare a Napoli ho parlato con Koulibaly. Kalidou mi ha spiegato la città e l’emozione di segnare lì. Mi ricordo il primo gol all’Atalanta, ho ancora la pelle d’oca a pensarci anche se per il Covid lo stadio non era pieno.

Su come si è appassionato al calcio e come ha iniziato a giocare

Ho iniziato subito a giocare, alla prima partita che ho fatto ho fatto una rovesciata e mi sono rotto la spalla. Ho smesso per un po’ per aiutare mia mamma dopo che ho perso papà da giovane. Una persona a me vicina mi ha chiesto se volessi tornare a giocare a calcio, io gli ho risposto che non avevo soldi nemmeno per comprare le scarpe. Mi ha aiutato a giocare e mi ha dato da mangiare, facevo tre ore al giorno per andare ad allenarmi, poi fatto un provino e da lì sono diventato un professionista. Adesso cerco di non mollare mai, la mia vita mi ha insegnato questo.

Il gol preferito?

Sicuramente quello segnato contro la Roma.

Le parole di Osimhen su Twitch

Su chi preferisce tra Messi o Ronaldo?

Non ho una preferenza, anche da bambino non rispondevo a questa domanda.

Cosa pensa del campionato arabo.

Stanno provando a diventare un campionato competitivo. Confronto con MLS? Alle stesse condizioni la preferisco.

Per quanto tempo utilizzerà la maschera protettiva?

Non voglio dire per sempre, ma ancora per tanto tempo. Oramai fa parte di me.

Su Samu Chukwueze aiutato da lui ad arrivare in Italia al Milan.

Quando cambi squadra è normale avere difficoltà. Posso scommettere la mia vita sul suo talento.

Sulle sue fonti di ispirazione.

Sono sempre stato ispirato da Didier Drogba. Da piccolo vedevo i suoi video e poi ho avuto l’opportunità di conoscerlo di persona.

Chi è il miglior calciatore africano di sempre?

Ce ne sono tanti da Weah ad Eto’o passando per Drogba ed Okocha. Per me il migliore è sempre Didier Drogba.

Cosa pensa di Rafael Leao.

Leao è un calciatore incredibile. Ha un grande grande talento e mi piace molto il suo stile di gioco. Ci congratuliamo sempre a vicenda dopo ogni nostro successo.

Su Spalletti.

Mi ha trasformato come attaccante, è un genio. Chiede tanto ma sicuramente può raggiungere risultati con l’Italia, è sulla strada giusta e la Nazionale ha tanti calciatori da mettere a disposizione per lui.

Sul suo compagno Kvaratskhelia.

Kvara? Mi piace molto, è un grande talento: io lo chiamo “Mago”. Abbiamo un ottimo rapporto e per me è un grande uomo e giocatore.

Il difensore che l’ha messo più in difficoltà.

Il difensore più tosto che ho affrontato è stato Romero, che ora è in Premier. La prima volta che ci ho giocato contro pensavo che molti difensori non fossero veloci, ma lui è veloce e forte, ho fatto uno scatto e lui era già dietro a me, dove andavo lui mi marcava. È molto forte e mi ha dato filo da torcere, anche Smalling nel 2020 mi ha dato problemi.

Il portiere migliore?

Mike Maignan, è grosso e ha grandi riflessi, è incredibile. Anche quando eravamo compagni era difficile fargli gol in allenamento ed è anche molto bravo con i piedi.

La Nigeria può vincere la Coppa d’Africa?