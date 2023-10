Napoli, ottavi di Champions ad un passo: cosa manca per la certezza matematica

Con la vittoria di ieri sera, la qualificazione dei partenopei al turno successivo è sempre più vicina

La Champions League è il torneo di maggiore importanza in Europa. Giocarlo ogni anno e piazzarsi sempre tra le migliori squadre significa tanto per il club e per i tifosi. Essere una delle migliori rose europee è una soddisfazione che fa accrescere il tifo, la storia e l’importanza della squadra. Durante la scorsa stagione, il Napoli ha raggiunto il piazzamento più importante delle propria storia in questa competizione. Gli azzurri infatti arrivarono a giocarsi i quarti di finale della Champions League per la prima volta dalla fondazione del club. Sfortunati poi in entrambe gli scontri con il Milan che invece si qualificava per la semifinale contro l’Inter per l’Euroderby conquistato dai nerazzurri.

Quest’anno il Napoli pare voglia riprovarci e allora a Rudi Garcia e alla squadra servirà un’impresa per fare quanto di buono fatto durante la passata stagione. Il girone C in cui ci ci sono gli azzurri, vede al momento questa situazione di classifica. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è primo con nove punti. Tutte vittorie per i blancos che sono a punteggio pieno. Il Napoli è invece al secondo posto con sei punti, seguito dal Braga a tre e dall’Union Berlino ancora bloccato a zero punti. Proprio contro i tedeschi è arrivata l’ultima vittoria dei partenopei.

Vincere ancora contro l’Union Berlino

Dopo la vittoria di ieri sera all’Olympiastadion di Berlino, gli ottavi di Champions League sono ormai ad un passo per il Napoli. Mancano ancora tutte e tre le partite di ritorno del girone, il prossimo impegno europeo per gli azzurri sarà nuovamente contro l’Union, questa volta allo stadio Diego Armando Maradona. La partita è in programma per mercoledì 8 novembre e sarà l’anticipo di giornata del turno di Champions in quanto si giocherà alle 18:45. Calcoli alla mano agli azzurri servirà nuovamente vincere contro i tedeschi in casa e sperare in una sconfitta del Braga contro il Real Madrid.

Con la vittoria sull’Union e la sconfitta dei portoghesi ancora una volta per mano dei blancos, allora a quel punto al Napoli mancherà soltanto un punto (da fare in due partite) per la qualificazione matematica. Con questi numeri il Napoli potrebbe qualificarsi secondo alle spalle degli spagnoli che invece si qualificherebbero primi. Primo posto che però, seppur difficile, resta ancora un’opzione in cui bisogna vincere tutte le partite rimanenti e rimanere attaccato al Real Madrid battendolo in casa. Contando che i blancos vincano ancora contro Braga e Union e perdano al Bernabeu contro il Napoli. Se gli azzurri che le vincessero tutte e si arrivasse a pari punti, allora si conteranno scontri diretti e differenza reti.