Milan, emergenza totale in vista del Napoli: si fa male un altro attaccante

Cattive notizie per il Milan, che uscito malamente sconfitto contro il Paris Saint Germain al Parco dei Principi di Parigi.

Una serata da dimenticare per il Milan in Francia. Gli uomini di Stefano Pioli sono infatti schiatanti contro il PSG, soccombendo per ben tre a zero sotto i colpi di Mbappè, Kolo Mouani e Lee Kang-in. Un risultato, che in questo momento colloca i rossoneri all’ultimo posto del girone in virtù dello 0 – 1 maturato in Inghilterra tra Newcastle e Borussia Dortmund.

Un k.o che si annetterebbe a quello di San Siro contro la Juventus, in un periodo che diventerebbe a tutti gli effetti complicato per Leao e compagni.

Milan, problemi di risultato e non solo: nuovo infortunio

I problemi, però, non potrebbero ricondursi unicamente ai risultati che la compagine meneghina ha ottenuto nell’ultima settimana. Il Milan, infatti, attualmente si trova a dover fronteggiare una vera e propria emergenza in attacco a causa degli infortuni di Okafor e Chukwueze, due dei neo arrivi della sontuosa campagna acquisti estiva rossonera.

L’esterno ex Villareal ha riportato durante la convocazione con la Nigeria una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che con ogni probabilità terrà out l’ala sino alla prossima sosta. Okafor, che in questo avvio di stagione si era ben distinto come vice Giroud, è stato invece chiamato fuori dalla lista dei convocati per Parigi a causa di un altro infortunio muscolare.

Specifichiamo, entrambi non dovrebbero essere stop gravi, ma per la moltitudine di partite che giocherà il Milan sino alla sosta, potrebbero rappresentare un problema concreto. Attualmente Pioli oltre al redivivo Giroud, potrebbe contare unicamente su un altro neo acquisto, l’ex Real Madrid e Fiorentina Luka Jovic, ma, stando alle indiscrezioni che arrivano dal Parco dei Principi, lo scenario questa sera potrebbe essere cambiato.

Alessandro Alciato, giornalista vicino agli ambienti rossoneri, attraverso Prime Video ha infatti informato gli spettatori di un possibile infortunio occorso al bomber serbo durante il riscaldamento. Attualmente non si hanno informazioni più dettagliate, ma Jovic, in procinto di mettere piede in campo, sarebbe rientrato negli spogliatoi.

Seguiranno certamente novità nel post gara, in cui i giocatori del Milan e lo stesso Pioli rilasceranno le proprie dichiarazioni nelle interviste post match di rito. Per il momento, i tifosi rossoneri e a questo punto anche napoletani, restano in attesa di info che potrebbero risultare importanti in vista del big match di domenica sera al Maradona.