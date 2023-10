Union Berlino-Napoli, invasione azzurra in Germania: il dato sui tifosi

Siamo giunti alla vigilia della terza giornata dei gironi di Champions League. Il Napoli affronterà in Germania l’Union Berlino, e per il match sono accorsi molti tifosi azzurri.

Domani sera l’Olympiastadion di Berlino ospiterà il match di Champions League tra Union Berlino e Napoli. Azzurri chiamati alla vittoria dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid.

Intanto arrivano i dati sull’affluenza allo stadio, dove si registra un grande apporto da parte dei tifosi del Napoli.

Union Berlino-Napoli, i dati ufficiali sugli spettatori

La prima storica partecipazione dell’Union Berlino in Champions League sta regalando al club una grande affluenza per ogni match. Nonostante il periodo negativo che sta passando la squadra di Fisher, l’apporto dei tifosi tedeschi non manca mai in ogni singola gara. Se parliamo di Champions League il dato è ancora più netto ed evidente.

Domani sera si disputerà alle ore 21 il match Union Berlino-Napoli, e poco fa il club tedesco ha reso noti i dati sugli spettatori presenti per la gara. Il match che si disputerà all’Olympiastadion – e non allo Stadion An der Alten Förstereia causa della capienza ridotta – ha registrato dei dati più che positivi sui tifosi accorsi per il match. Difatti come riporta il club tedesco, sono 72260 gli spettatori totali per la gara di domani sera, tra cui 3436 tifosi del Napoli.

Come al solito anche in trasferta non manca mai l’apporto dei tifosi azzurri, che saranno pronti a sostenere la squadra anche in questo match di Champions League.