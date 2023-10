Union Berlino, Fischer chiarisce: “Il Napoli non è in crisi”, poi lancia la sfida agli azzurri

Ci siamo, tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa pregare dell’Union Berlino, che domani sera sfiderà il Napoli in Germania.

Poco più di 24 ore e Union Berlino e Napoli si sfideranno per la terza giornata del proprio girone Champions, una sorta di appuntamento con il destino per i biancorossi, chiamati a risalire la china a seguito di 8 sconfitte consecutive.

Insieme al tecnico Urs Fischer, ci sarà Rani Khedira, fratello del più celebre Sami, ex centrocampista della Juventus e campione del mondo con la Germania nel 2014.

Union – Napoli, la conferenza LIVE

Proprio Khedira, ha preso per primo la parola. Commentando la sconfitta per 3 a o contro lo Stoccarda e il suo rientro:

“Abbiamo fatto male, sono però felice di essere rientrato e domani ci potrebbe essere il mio debutto in Champions”

Parola a Fischer, che descrive il momento difficile dei suoi:

“Un momento complicato per noi, fortunatamente dopo la sconfitta avremo subito la possibilità di rifarci. Non sarà semplice, affrontiamo i campioni d’Italia e ultimamente ci manca fiducia, ma faremo il possibile per ottenere punti”

Ancora Khedira sulle sensazioni di gruppo squadra e tecnico in vista della Champions:

“Bisogna essere positivi, deprimerci non serve a nulla, dobbiamo cercare di vincere”

Sugli infortuni, parola a Fischer:

“Ci sono Juranovic e Roussillon che sono certamente fuori, Gosens ha fatto massaggi, si è allenato a parte e forse può giocare”

Ancora Fischer sulle difficoltà che sta incontrando anche il suo collega Garcia:

“Non so se il Napoli è in crisi. Io l’ho seguito, è a 5 punti dalla prima in classifica, delle ultime 4 ne ha vinte 3, quindi non credo sia in difficoltà. Anche loro avranno assenze, Osimhen ed un centrale di difesa se non sbaglio (Juan Jesus, ndr.). Il Napoli resta forte, sugli esterni con Kvaratskhelia e Politano, forti nell’1 contro 1, aggiungo anche Lobotka, il loro metronomo di centrocampo. Garcia non lo conosco bene, ma come ho detto ho seguito nell’ultimo periodo il Napoli in vista di questa sfida“

Per Khedira, sui possibili motivi della crisi Union:

“Difficile da dire, ci sono stati tanti nuovi acquisti quindi gli automatismi non arrivano subito. Dobbiamo però concentrarci e fare una buona partita”

Un’opinione di Khedira su Kvaratskhelia, MVP della scorsa Serie A:

“Un giocatore fortissimo, non a caso è stato soprannominato Kvaradona, il Napoli però ha tanti giocatori forti come Osimhen, sicuramente Kvaratskhelia ha contribuito nettamente alla vittoria del campionato. Dobbiamo difendere di squadra”

Si ritorna da Fischer, con una domanda sui numeri diametralmente opposti per la sua difesa, tra le migliori lo scorso campionato e che oggi pare facilmente superabile:

“Non è facile rispondere, dipende da vari fattori. Per me la compattezza manca, anche nei duelli. Sono più punti, non è unico il problema dell’Union, dobbiamo tornare a giocare efficientemente anche nell’1 contro 1, man mano, a piccoli passi”

Ancora per il tecnico biancorosso, a cui la dirigenza post Stoccarda ha ribadito la propria fiducia, il giornalista chiede se ha mai pensato di dimettersi:

“Sono domande già poste e non vorrei rispondere. Ovviamente lo ripeto, la fiducia fa piacere sentirla, in passato insieme abbiamo ottenuto successi e anche durante le difficoltà in maniera compatta dovremo superarle. L’ha ribadito anche Khedira, lavoriamo ogni giorno, in ogni caso il calcio è un business, se non dovessero esserci ancora i risultati si vedrà, vivo il presente non il futuro, penso solo al Napoli, dobbiamo fare il massimo per metterlo in difficoltà, la squadra è con me”

Si prosegue con Fischer, al quale viene chiesta la possibile alternativa a Gosens qualora non dovesse farcela:

“Non ci faremo ovviamente trovare impreparati, ci siamo allenati e preparati in allenamento, abbiamo due possibilità per sostituirlo. Aggiungo però che sono molto ottimista sulle possibilità di vedere Gosens in campo”

Ancora l’allenatore tedesco sul rientro di Knoche, che può rappresentare un “avversario” per Bonucci:

“Knoche è rientrato dopo tanto tempo, per questo è uscito anticipatamente con lo Stoccarda. Riguardo Bonucci spero che possa preoccuparsi di tanti giocatori, non solo di Knoche, l’abbondanza non fa mai male”

Si ritorna a Khedira, al quale viene chiesto se Bonucci ha fornito delle indicazioni sul Napoli:

“Onestamente no, le partite le prepara però l’allenatore a dire il vero. Leo per ora non ci ha dato nessun suggerimento”

Nuovamente da Fischer, per analizzare il rendimento proprio di Bonucci e Gosens, chiedendo se magari si aspettasse qualcosa in più: