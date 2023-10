Ultim’ora da Castel Volturno: riguarda le condizioni di Elmas e Olivera

Ultima seduta d’allenamento in quel di Castel Volturno per il Napoli di Rudi Garcia, che quest’oggi partirà alla volta di Berlino.

Obiettivo conferma: il Napoli dopo il successo esterno di Verona contro l’Hellas firmato Politano e Kvaratskhelia, ha bisogno di confermarsi in questa settimana zeppa di impegni per scacciare definitivamente gli spettri palesatisi con la Fiorentina.

Una vittoria convincente quella del Bentegodi, in cui gli uomini di Rudi Garcia sono riusciti a chiudere la pratica in 55 minuti, permettendo ai gialloblù di rientrare minimamente in partita solamente a seguito di una leggerezza a risultato acquisito.

Distrazioni evitabili ma che non hanno preoccupato l’ex Al – Nassr, che si è soffermato sul momentaneo 0 – 3 che aveva effettivamente tagliato definitivamente le gambe ai veneti, ma soprattutto all’imminente impegno europeo, che logicamente, era iniziato ad addentrarsi nella mente dei suoi.

Seduta open a Castel Volturno per il Napoli: le ultime

Questa mattina, al Konami Center di Castel Volturno, Garcia dirigerà l’ultima seduta casalinga di Zielinski e compagni per poi immergersi nel viaggio che li condurrà in terra tedesca.

Ad attenderli l’Union Berlino, alla ricerca disperata dei primi punti europei, a seguito di due sconfitte contro Real Madrid e Sporting Braga che hanno messo in salita il cammino Champions dei biancorossi.

Non solo, come riportato stamane, l’appuntamento di domani rappresenta per la compagine berlinese una sorta di all in visti i risultati scadenti degli ultimi mesi: sono ben 8 le sconfitte consecutive accumulate dal nuovo team di Leonardo Bonucci, vecchia conoscenza italiana, separatosi bruscamente questa estate dalla Juventus.

Intanto, iniziano ad arrivare le prime positive news dal centro sportivo, dove alle 12 il Napoli ha iniziato la propria seduta.

Elif Elmas, rientrato acciaccato dagli impegni con la Macedonia e rimasto in tribuna a Verona, sembrerebbe rientrato pienamente in gruppo. Specifichiamo, che questo è ciò che la nostra redazione ha appurato nella prima parte dell’allenato aperta ai media, seguiranno certamente aggiornamenti più precisi sul centrocampista attraverso il report societario.

Una buona notizia per Rudi Garcia quindi, che per sopperire all’assenza di Anguissa, potrà contare anche sul classe ’99, oltre che su Jens Cajuste, in grade spolvero proprio a Bentegodi dove si è rivelato uno dei migliori in campo.

Proprio il camerunense, sta lavorando anche in questi minuti a parte affiancato da Diego Demme, che però non è stato inserito in lista UEFA e a prescindere quindi non sarebbe potuto essere a disposizione. Anche Mathias Olivera sta infine lavorando in gruppo.