Formazioni Union Berlino-Napoli, due dubbi per Garcia: i ballottaggi

Archiviata Verona, con il ritorno alla vittoria, il Napoli di Rudi Garcia si prepara a riprendere il proprio percorso europeo.

Il Napolli ha chiuso la pratica Verona in circa 55 minuti, una prova convincente, con qualche patema finale causato unicamente dal risultato acquisito.

Rudi Garcia, ai microfoni di DAZN nel post gara, ha però collegato l’eccessivo relax dei 30 minuti finali anche all’imminente impegno di Champions League, che vedrà i suoi ragazzi impegnati nella terza giornata del girone contro l’Union Berlino.

Probabili formazioni Union – Napoli, due i ballottaggi

Nella mente del tecnico transalpino, l’undici che affronterà i tedeschi è per grandi linee già definito, l’ex Al – Nassr dovrebbe infatti confermare un blocco cospicuo della formazione che ha vinto e convinto al Bentegodi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero unicamente due i reali ballottaggi nella mente dell’allenatore, uno riguardante il reparto arretrato, l’altro quello offensivo.

Per ciò che concerne il quartetto che si posizionerà dinanzi ad Alex Meret, 3 azzurri sarebbero certi di una maglia da titolare per il quotidiano, si tratta di: Di Lorenzo, Rrahmani e Natan. Sulla corsia mancina, invece, sarebbe in atto un ballottaggio vivo tra Mario Rui e Olivera, con l’uruguaiano favorito dopo la panchina di Verona.

Davanti, i dubbi si spostano sul terminale offensivo, Kvaratskhelia e Politano rappresentano al momento gli uomini in più del Napoli, motivo per cui la loro presenza sarebbe ritenuta imprescendibile. Al centro, un ottimo Raspadori, in gran spolvero sabato, potrebbe cedere il posto al “Cholito” Simeone.

Tante certezze e pochi dubbi, che probabilmente verranno sciolti solamente nella giornata di domani.