Serata speciale per Gollini: con Maradona Jr. – FOTO

Serata speciale per Pierluigi Gollini, portiere della SSC Napoli, da poco tornato a disposizione del tecnico Rudi Garcia.

Dopo un lungo periodo out, Pierluigi Gollini è tornato a disposizione per l’insidiosa trasferta di Verona, culminata per 1-3 a favore degli uomini di Rudi Garcia, risorti, a seguito del k.o casalingo contro la Fiorentina.

Il portiere ex Fiorentina ed Atalanta si è accomodato in panchina, godendosi la grande prestazione dei propri compagni e collega di reparto Meret, tra i migliori in campo.

Gollini ospite d’eccezione

Gollini, questa sera si è pero dedicato ad un’altra delle sue passioni, il basket: il portiere è stato infatti ospite della Gevi Napoli Basket, che ha affrontato quest’oggi il Brindisi 90.

La compagine partenopea, si è imposta con il punteggio di 90 a 71 in un PalaBarbuto sold out, piazzandosi al terzo posto dietro Virtus Bologna e Venezia.

Come si potrà notare, al fianco di Gollini era presente anche il figlio d’arte Diego Maradona Jr, da sempre molto vicino agli ambienti sportivi napoletani.