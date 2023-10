Nome a sorpresa dall’Inghilterra per il post Garcia: “Il Napoli vuole contattarlo”

Vittoria convincente da parte del Napoli in campionato contro l’Hellas Verona, non si placano però le voci su un possibile sostituto di Garcia dall’Inghilterra.

Nelle ultime due settimane il Napoli è stato al centro delle notizie mediatiche inerenti al successore di Garcia nel caso in cui fosse stato esonerato. Sull’accaduto è intervenuto lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rinnovato però la fiducia al tecnico francese, il quale ha subito risposto con l’ottima vittoria in terra veronese.

Nonostante ciò, tra i vari nomi che si sono susseguiti per sostituire Rudi Garcia, poco prima del match con l’Hellas Verona, si è fatto un nome a sorpresa che arriverebbe dalla Premier.

L’ex tecnico di Brighton e Chelsea Graham Potter sarebbe stato accostato alla squadra partenopea per il post Garcia.

È Potter il nome a sorpresa dall’Inghilterra per la panchina azzurra

Come riportato dal The Sun, storica testata giornalistica inglese, l’ex tecnico di Brighton e Chelsea, Graham Potter, sarebbe stato accostato al Napoli come sostituto di Garcia.

Visti i recenti risultati altalenanti degli azzurri, durante la sosta si era andati vicini all’esonero. Il presidente Aurelio De Laurentiis però, ha rafforzato la fiducia all’allenatore francese, continuando il sodalizio intrapreso i estate.

Il tecnico inglese, invece, esonerato dal Chelsea la stagione scorsa, è in cerca di una nuova squadra. I non brillanti risultati conseguiti con i blus, hanno portato alla separazione con la squadra londinese. Secondo il quotidiano sportivo anglosassone, Potter, oltre che attendere il Napoli, è alla porta con il Manchester United, dove Ten Hag è in bilico. La notizia, del possibile approdo di Potter, però, è legata a quella di Conte e Tudor. I tre tecnici, sono accomunati dal modulo di gioco che preferiscono utilizzare, una inedita, per la squadra azzurra, difesa a tre.

Con il Napoli che ha ritrovato la vittoria nell’ultimo match, l’unione del gruppo e il morale, il cambio in panchina è per ora scongiurato. La squadra, dopo le pesanti critiche delle ultime settimane, è riuscita ad uscire dalla crisi. Gli azzurri si apprestano ora a preparare l’importante match di Champions League contro l’Union Berlino, dove anche in questa occasione vedremo il presidente De Laurentiis seguire la squadra e mostrare vicinanza a tutto l’ambiente.

Almeno fino alla prossima sosta nazionali, che avverrà il 13 novembre, il tecnico del Napoli sarà Rudi Garcia. Fondamentali saranno i risultati nei prossimi match di campionato e Champions League per rimettere in carreggiata la stagione azzurra.