Napoli, il report da Castel Volturno: problemi per quattro azzurri

Report allenamento Napoli post vittoria contro il Verona, quattro azzurri non lavorano in gruppo: gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno

Il Napoli di Garcia ha risposto alle critiche delle ultime settimane sul campo. Una vittoria convincente quella del Verona, non solo dal punto di vista del risultato. Grazie ad un’ottima prova della mediana azzurra, Lobotka e Cajuste su tutti, la squadra è parsa compatta, unita sia in fase difensiva che offensiva. Ora testa alla Champions League, martedì si vola a Berlino per affrontare l’Union. In vista dell’importante gara, Garcia spera nel recupero di qualche infortunato. Le ultime news sulla situazione infortunati arrivano dal report d’allenamento, pubblicato poco fa dal club sui propri canali ufficiali.

Report allenamento: il punto sugli infortunati

Stando a quanto si legge sul comunicato, all’indomani della vittoria del Bentegodi, la squadra si è divisa in due gruppi: “Lavoro di scarico per coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri al Bentegodi. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, hanno svolto attivazione, lavoro tecnico e partitina a campo ridotto”, citando il report del club partenopeo.

Garcia in conferenza ha spiegato di aver voluto preservare Elmas, mandandolo in tribuna, e Olivera, al quale non ha concesso spazio dalla panchina.

I due sono tornati con qualche problema fisico dalle Nazionali e questa mattina hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Mentre continuano le terapie per Anguissa, ancora alle prese con la lesione muscolare rimediata contro la Fiorentina.