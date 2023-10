Kvara come Messi e Mbappé: gesto bellissimo con il piccolo tifoso (VIDEO)

Nella vittoria convincente del Napoli sull’Hellas Verona, ha brillato ancora una volta la stella georgiana Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli torna a vincere in campionato e lo fa nel migliore dei modi. Il match con l’Hellas Verona non ha mai avuto storia, gli azzurri vincono per 3-1 e si rilanciano in classifica.

A brillare nel pomeriggio veronese, è la stella proveniente dalla Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, che ritorna a fare quello che più gli riesce, stupire cn le sue grandi giocate.

La doppietta del numero 77 arriva dopo l’ottima prestazione in nazionale del georgiano, che quindi ritorna a stupire come lo ha fatto per tutta la passata stagione.

Prima del match, durante il saluto tra i due club, si è reso protagonista di un siparietto con un piccolo tifoso, che incredulo cerca il saluto del campione partenopeo, proprio come accade per i grandi dl calcio.

Piccolo tifoso estasiato alla vista di Kvaratskhelia prima del match

Non è passata in sordina la scenetta tra il piccolo accompagnatore degli azzurri e la stella georgiana. Il campione del Napoli, Kvaratskhelia, non ha esitato a dargli la mano e salutarlo, con il bambino visibilmente colpito dalla sua presenza e dalla stretta di mano avvenuta tra i due.

Come i campion Messi e Mbappe, che prima di ogni match vengono assaliti dai bambini che li accompagnano, anche la stella napoletana ora ha il suo bacino di fan. Tanti bambini ora sognano di poter abbracciare o stringere la mano a ‘Kvaradona’.