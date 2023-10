Insigne, l’avventura al Toronto è un incubo: la notizia certifica il disastro

L’avventura dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne in Canada stenta a decollare: stagione da incubo certificata dall’ultima notizia

Cattive notizie per l’ex capitano del Napoli, la sua avventura in Canada si conferma poco soddisfacente. Si è conclusa infatti la regular season della MLS, che ha decretato le quattordici squadre che si giocheranno il titolo finale ai play-off, ultima fase del campionato nordamericano. Tra le squadre qualificate figurano i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, che sono arrivati terzi nel gruppo ovest. Per il resto, non mancano le sorprese, con esclusioni eccellenti. Basti pensare al penultimo posto nel gruppo est dell’Inter Miami di Messi, Busquets e Jordi Alba.

Altro risultato davvero incredibile è la posizione in classifica del Toronto di Insigne. Dopo il penultimo posto della scorsa stagione, il club canadese quest’anno è addirittura arrivato ultimo, in fondo alla classifica del girone est, a 12 lunghezze dall’Inter Miami penultimo. Non di certo i risultati a cui l’ambiziosa proprietà aspirava due anni fa, quando hanno acquistato Insigne e Bernardeschi. I due italiani, chiamati per essere le star della squadra, i giocatori più rappresentativi della rosa, non hanno inciso quanto ci si aspettava, scatenando l’ira dei tifosi. Ira riscontrabile in uno degli ultimi episodi, che ha visto protagonista proprio Insigne. L’ex capitano azzurro ha avuto un acceso battibecco con un tifoso, in tribuna.

Insigne nell’occhio del ciclone: il suo rendimento in Canada fa discutere

Pioggia di critiche, in particolare, per Insigne. Troppo frequenti le assenze per infortunio, numerosi i problemi fisici, sopratutto quelli di natura muscolare, che non gli hanno permesso di giocare match fondamentali per la squadra canadese. Inoltre quando è stato presente in campo non ha inciso, o comunque non quanto la proprietà, i tifosi e la lega tutta si aspettava. Solo 4 gol e 5 assist nelle 20 presenze stagionali in MLS, non di certo le medie a cui ci aveva abituato in Italia.

Ovviamente il rendimento poco soddisfacente negli USA ha compromesso anche la sua convocazione in Nazionale. Mancini prima e Spalletti poi non lo hanno praticamente mai convocato negli ultimi impegni, la sua ultima chiamata risale a Italia-Macedonia del Nord, match perso 0-1 dagli azzurri, nel quale l’undici di Mancini non ha raggiunto la qualificazione ai Mondiali. Da allora non si più visto dalle parti di Coverciano. Ora sta a lui fare la scelta migliore per il suo futuro, capire se ha senso continuare la sua esperienza in Canada, con la speranza di ottenere risultati migliori.