Il commento scredita Garcia: “Lo hanno salvato”

Il Napoli vince 1-3 in trasferta contro il Verona, nonostante il successo, all’indomani del match non tutti sono dalla parte di Garcia

Il futuro di Garcia è stato fortemente messo in discussione durante la sosta. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso in considerazione l’idea di un possibile cambio in corsa, individuando Conte come possibile sostituto. Alla fine, il patron, in seguito al rifiuto di Conte, ha riconfermato il tecnico francese. In diretta a Campania Sport, su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato le vicende di questi giorni: “Il Napoli dà le risposte che ci si aspettava che desse. Dopo 15 giorni di Via Crucis assoluti e di pantomime che francamente ci hanno lasciato perplessi, De Laurentiis che piccona il suo allenatore per poi rimotivarlo a spese della stampa, rea di aver dato notizie false (il tentativo di prendere Antonio Conte) che invece sono verissime“,spiega nel suo editoriale.

Tuttavia, nonostante le critiche ai comportamenti del presidente, Chiariello ha sottolineato la prestazione della squadra scesa in campo a Verona. “Il Napoli sceso in campo a Verona era una squadra logica”, ha poi aggiunto: “A maggior ragione non si capisce perché Cajuste non abbia giocato al posto di Anguissa contro la Fiorentina. Lo svedese contro il Verona ha dimostrato di essere un giocatore estremamente valido“, questo l’elogio a Cajuste, tra i migliori in campo del match.

Chiariello non ha dubbi: “Garcia salvato dalla squadra più che da sé stesso”

Tra i protagonisti del match, oltre al sopracitato Cajuste, Chiariello ha evidenziato l’importanza delle parate di Meret: “Oggi ha dato risposte da campione, 4-5 parate importantissime”. Menzione d’onore anche per Mario Rui e Kvaratskhelia, fischiato al momento dell’uscita dal campo. Il giornalista campano non ha risparmiato nemmeno i tifosi del Verona: “Alla sua uscita dal campo i tifosi scaligeri hanno perso la grande occasione di applaudire un giocatore che inventa calcio, invece di fischiarlo miseramente. Quando a Napoli abbiamo visto fare da grandi calciatori, tipo Mancini, Totti, grandi cose ci siamo alzati in piedi ad applaudire”, il suo attacco alla tifoseria veneta.

Si è poi soffermato sul futuro di Garcia. “Salvato dalla squadra più che da sé stesso”, questo il commento pungente del giornalista. Chiariello ha poi evidenziato alcuni errori del tecnico francese, nonostante la vittoria: “Continua a fare errori di comunicazione gravi, continua a pensare che esistono amici e nemici. Pensasse, invece, a capire i suoi ragazzi, perché se li sa accompagnare invece di volerli violentare tatticamente per scucire lo scudetto a questo Napoli ci vuole ancora tanto”, ha concluso così il suo intervento.