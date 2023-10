Gli scout del Napoli volano per seguire il big match: due nomi sul taccuino

La dirigenza del Napoli è sempre vigile sul mercato: oggi gli scout saranno allo stadio per seguire due talenti del top club.

Il Napoli è tornato alla vittoria. Dopo le due sconfitte consecutive con Real Madrid in Champions League e Fiorentina in campionato, gli azzurri hanno battuto il Verona al Bentegodi con il risultato di 3-1, grazie al gol di Matteo Politano e la doppietta di Khvicha Kvaratskhelia.

Tre punti d’oro soprattutto per il morale, per rialzare la testa dopo due settimane di sosta particolarmente infuocate. Tre punti che servono a far respirare Rudi Garcia: la sua panchina ora è meno in bilico, ma saranno comunque importanti le prossime partite con Union Berlino e Milan.

Prima della partita è stato il direttore sportivo Mauro Meluso a confermare la fiducia e rispetto per il tecnico francese, ma ha anche affermato che nel calcio non esiste la fiducia a tempo, ma che tutti sono legati ai risultati. Proprio Meluso è in continuo lavoro anche sul mercato.

Il Napoli è sempre alla ricerca di giovani talenti del panorama calcistico europeo. Da lì sono arrivati grandi nomi come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, ma anche Kim Min-jae e Stanislav Lobotka tra i tanti. La strategia societaria è chiara: acquistare le stelle del futuro a un prezzo stracciato per poi poterci fare una cospicua plusvalenza anni dopo.

Scout del Napoli a Istanbul

Uno dei nomi che è da tempo sui taccuini del club è Ferdi Kadioglu, terzino sinistro classe ’99 in forza al Fenerbahce. Il calciatore olandese naturalizzato turco sembrava a un passo dal Napoli nell’ultima sessione di mercato, ma alla fine il club ha deciso di rinnovare il contratto di Mario Rui.

Ma non è l’unico giocatore del top club turco a piacere al Napoli. I partenopei hanno gli occhi puntati anche su Sebastian Szymanski, centrocampista polacco classe ’99 autore già di otto reti in questa prima parte di stagione.

Il Napoli sembra stia facendo sul serio per questi due talenti, tant’è che il portale Sozcu riporta di un viaggio di alcuni scout azzurri in direzione Istanbul, più precisamente allo stadio Şükrü Saracoğlu: alle ore 18 di oggi andrà infatti in scena Fenerbahce-Hatayspor.

Kadioglu e Szymanski saranno così attenzionati da più vicino e chissà che non possano esserci già dei contatti con il club. C’è da dire inoltre che il rapporto tra le due società è ottimo, viste le trattative che hanno portato Elif Elmas e Kim Min-jae a Napoli proprio dal Fenerbahce.