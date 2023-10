De Laurentiis ha deciso: cosa farà in vista della trasferta con l’Union Berlino

Il presidente Aurelio De Laurentiis vicino alla squadra anche nella prossima trasferta Champions? Ecco cosa trapela in vista della partenza per Berlino.

Sotto gli occhi vigili del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, gli azzurri vincono e convincono contro il Verona in terra scaligera. Il numero uno partenopeo aveva detto che sarebbe stato più vicino alla squadra in questo momento di grande difficoltà vissuto nelle ultime settimane.

Il presidente, infatti, oltre ad aver seguito la trasferta veneta, durante la settimana è stato a Castel Volturno a supervisionare e far sentire la sua presenza durante gli allenamenti.

Come riportato anche dal tecnico Garcia, la presenza del presidente fa bene alla squadra, la quale può notare come il patron napoletano sia legato ai suoi uomini.

Gli azzurri ora sono in procinto di partire per Berlino, dove li aspetta l’importante test di Champions contro l’Union, con il presidente De Laurentiis che, quasi sicuramente, partirà con la squadra.

De Laurentiis seguirà la squadra anche a Berlino

Come riporta ‘La Repubblica’, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis seguirà gli azzurri anche nella prossima trasferta di Champions League. Terrà fede quindi a quanto detto negli ultimi giorni, dove affermava di voler stare a stretto contatto con i giocatori e l’allenatore.

Il prossimo match è decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Vincere contro i tedeschi dell’Union, oltre a fare morale, peserebbe tanto sul passaggio del turno della competizione europea.

Gli azzurri, affrontano la squadra di Bonucci e Gosens, ex Serie A, nel momento peggiore della compagine teutonica, visto che è reduce da ben otto sconfitte consecutive tra campionato e coppe, con il tecnico Urs Fetcher che è a forte rischio esonero.

Il match contro la rivelazione del campionato tedesco dello scorso anno e della passata Europa League l’Union Berlino, arriva nel momento migliore per gli azzurri. L’entusiasmo per questa vittoria fondamentale a Verona, può fare solo bene e permette di affrontare la partita delicata di Champions con più serenità. La presenza del presidente De Laurentiis a Berlino poi fa il resto.

Sembra quindi essere tornata l’allegria tra gli azzurri, il loro tecnico e il patron partenopeo dopo la nona giornata di campionato. La speranza dei tifosi azzurri è che sia così per molto tempo, soprattutto in vista dei prossimi fondamentali impegni che indirizzeranno la stagione del Napoli, con il doppio scontro con i tedeschi e la partita con i rossoneri del Milan alle porte.