Champions League ultima spiaggia: il dato è horror

Il Napoli si prepara ad affrontare anche il rientro in Champions League, competizione che lo vedrà sfidare l’Union Berlino.

Dopo aver archiviato l’Hellas Verona, battuto con il risultato di 1-3, il Napoli si prepara al ritorno della competizione più cara a De Laurentiis, la Champions League.

Rudi Garcia può ritenersi per il momento soddisfatto, il suo gruppo ha risposto presente all’appello del patron, sfoderando una prestazione convincente al Bentegodi.

Un pomeriggio felice insomma, dove oltre ai 3 punti e un gioco ritrovato, si è potuto registrare il definitivo ritorno di Khvicha Kvaratskhelia, che dopo la rete contro l’Udinese, è tornato addirittura a siglare una doppietta, una doppia realizzazione che mancava dalla seconda giornata dello scorso campionato.

Un’altra nota importante, soprattutto in virtù dell’infortunio occorso ad Anguissa, è stata la prestazione di Jens Cajuste, alla seconda presenza dal primo minuto e assoluto dominatore della mediana: palloni sradicati, aiuto in fase di possesso e inserimenti costanti a sfruttare le qualità di Raspadori.

Tante note positive, che hanno riportato entusiasmo e convinzione nei propri mezzi in quel di Napoli, il tutto, prossimi ad una settimana che vedrà i campioni d’Italia impegnati contro l’Union Berlino e il Milan.

Union Berlino – Napoli, il dato incredibile

L’Union Berlino, assoluta sorpresa della Bundesliga 2022/2023, sta faticando parecchio in questa stagione, quella che sarebbe dovuta essere quella della consacrazione.

Il team di Leonardo Bonucci, accasatosi in Germania dopo la brutta separazione avvenuta con la Juventus, è quindicesimo in Bundesliga ed ultimo in Champions League, complici le due sconfitte subite contro Real Madrid prima e Sporting Braga poi.

Il dato però sconcertante relativo ai biancorossi, riguarda l’incapacità di risorgere e raggiungere quantomeno un risultato “utile” ai fini del punteggio: sono ben otto le sconfitte consecutive accumulate dalla compagine in altrettante gare.

Un dato horror, che ha messo alle strette l’Union, chiamata a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime settimane. Soprattutto la gara contro il Napoli, potrebbe equivalere ad un crocevia assoluto, considerando che in caso di ulteriore sconfitta, le possibilità di qualificazione agli ottavi praticamente si azzererebbero.

Allo stesso tempo, in casa Napoli, un risultato pieno permetterebbe di affacciarsi al quarto appuntamento Champions con tutt’altro piglio. Gli azzuri infatti salirebbero a 6 punti, con due scontri diretti a favore contro Braga e appunto Union.

I portoghesi, inoltre, saranno impegnati contro il Real Madrid, tra le candidate per la vittoria finale e che potrebbero favorire il Napoli con una vittoria, permettendo al team di Kvaratskhelia e compagni di piazzarsi in solitaria al secondo posto.