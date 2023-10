“Ancora a rischio esonero”: Garcia avvisato, c’è un problema

Il Napoli è risorto al Bentegodi contro l’Hellas Verona imponendosi con il risultato di 1-3 grazie alle reti di Politano e Kvaratskhelia.

Il Napoli di Rudi Garcia ha scacciato momentaneamente le polemiche. A seguito di due settimane complicate, gli azzurri si sono imposti con il risultato di 1 a 3 contro l’Hellas Verona di Baroni, riprendendo al meglio il proprio cammino in Serie A.

Una vittoria importante, che ha segnato il pieno recupero “tecnico” di Kvaratskhelia, autore di due goal a condire una prestazione alla vecchia maniera, rivelandosi una autentica spina nel fianco per i veneti che non hanno potuto nulla contro le sue sortite offensive.

Il Napoli ha convinto per larga parte del match, rilassandosi unicamente a vittoria acquisita. Dopo il momentaneo 0-3 firmato dal georgiano, infatti, complice una disattenzione di Di Lorenzo i gialloblù sono rientrati in partita, producendo successivamente almeno due palle goal nitide per ridurre ad una le reti di svantaggio.

Garcia, dal canto proprio, ha giudicato “evitabile” tale reazione, giustificando successivamente però i suoi proprio per la capacità di chiudere anzitempo il match, oltre che per l’incombenza della Champions League, che sul triplo vantaggio, potrebbe essere diventata la priorità per i campioni d’Italia in carica.

Garcia ancora a rischio esonero? Le parole dell’ex azzurro

“El Pampa” Sosa, storico bomber argentino che ha segnato la rinascita del Napoli, ha giudicato positivamente la prestazione di Kvara e compagni, dichiarando però non ancora totalmente superata la crisi in cui si era immerso l’ex Al-Nassr.

L’attaccante ex Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in onda su Tele A:

“Diciamoci la verità, sono state due settimane molto complicate. Garcia era ormai quasi fuori, è stata però una buonissima partita per 55-60 minuti, che va giustamente analizzata. Il caos però è stato elevato, ci vorrà più tempo per decretare il Napoli fuori dalla crisi”.

Sosa si è poi soffermato sui prossimi impegni del Napoli, che sarà impegnato dapprima in Champions League contro l’Union Berlino dell’ex Juventus Bonucci, successivamente, contro il Milan di Stefano Pioli, impegnato stasera contro la Juventus:

“Un buon Napoli quindi, la strada imboccata è stata giusta, ma ci sarà bisogno di confermarsi subito contro Union Berlino e Milan. Solamente in quel caso la posizione di Garcia non sarà più in bilico, il caos è stato davvero forte”.

Parole realistiche, considerando il vero e proprio terremoto che ha scosso la Napoli sportiva a seguito del pesante k.o. casalingo contro la Fiorentina di Italiano.