Altro che Napoli, c’è un’altra big che prenota Conte

Il Napoli è tornato alla vittoria e le settimane complicate per Garcia con l’ombra di Conte sembrerebbero superate.

Il Napoli è tornato alla vittoria al Bentegodi, un 1-3 con il team di Rudi Garcia ha schiantato l’Hellas Verona dell’ex Baroni.

Il tecnico francese, dopo aver ringhiato nella conferenza stampa pre gara, ha ottenuto il suo quinto successo in campionato, chiudendo la pratica agli inizi della ripresa in una partita, che complessivamente non ha avuto storia.

Prima l’ormai solito Politano, poi il doppio Kvaratskhelia, tornato ad una doppietta che mancava dalla seconda di campionato scorso, quando il Napoli si impose per 4-0 sul Monza di Stroppa.

Una vittoria convincente insomma, nonostante la mezz’ora finale vissuta in leggerro affanno, 30 minuti liquidati dall’ex Al-Nassr come un evento evitabile ma prevedibile, visto il risultato acquisito e la necessità di rifiatare con la Champions League alle porte.

Conte vicino al ritorno in panchina?

I tempi che vedevano Garcia prossimo all’esonero sembrerebbero quindi superati, nonostante ciò, circa 10 giorni fa, l’avvicendamento con Antonio Conte, sembrava prossimo.

Nonostante le smentite di rito da parte di De Laurentiis, che negli ultimi 7 giorni ha cercato di fare quadrato e ricompattare l’ambiente, l’ex Tottenham dovrebbe aver incontrato realmente il leader della FilmAuro, salvo poi declinare l’offerta.

Come specificato dallo stesso tecnico leccese sui suoi profili social e successivamente in pubblico, l’idea di prendere una squadra in corsa non lo alletta particolarmente, nonostante ciò, Conte, non ha chiuso la porta al Napoli dichiarando ai microfoni della Rai nello specifico durante il programma Belve che l’ipotesi partenopea lo alletterebbe:

“Napoli e Roma? Due piazze che mi piacerebbe allenare per la passione che sono in grado di esprimrere. Spero che un giorno ci possa essere questa possibilità”.

Insomma, dichiarazioni esplicite che hanno fatto sognare i tifosi azzurri, che già immaginavano l’allenatore sulla panchina della propria squadra del cuore.

A quanto pare, però, la concorrenza per accaparrarsi uno dei tecnici più ambiti d’Europa, sarebbe molto folta. Secondo quanto riportato dalle colonne del Sun, quotidiano inglese, il Manchester United starebbe valutando il profilo di Conte.

Attualmente si tratterebbe unicamente di sondaggi, ma a quanto pare, la posizione di Ten Hag non sarebbe più così salda in quel di Old Trafford. Una notizia che modificherebbe ampliamente gli scenari, considerando che la potenza economica degli inglesi, ma nello specifico di qualsiasi club di Premier League, sarebbe praticamente impossibile da controbattere.

Staremo a vedere quindi, in attesa, però, il Napoli e i suoi tifosi si augurano che i campioni d’Italia in carica possano risorgere con Rudi Garcia.