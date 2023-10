Raspadori: “Mi sento punta centrale”, poi la risposta sull’alternanza con Simeone

Raspadori è intervenuto al termine di Verona-Napoli, gara vinta 3-1 dal Napoli: le sue dichiarazioni sul match e sull’alternanza con Simeone.

In assenza di Osimhen, spazio per Raspadori e Simeone. Alla fine contro il Verona la scelta di Garcia è ricaduta sull’italiano ed è stata ripagata. Il Napoli ha vinto 3-1 con Raspadori grande protagonista, anche senza gol ha aiutato la squadra facendo tanto lavoro sporco.

Le dichiarazioni di Raspadori

Intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara, Raspadori ha espresso la sua opinione sul match vinto, una risposta alle critiche degli scorsi giorni e alle vicende legate al cambio in panchina. “Risposta sul campo, quello che più ci piace fare. Vittoria importante, peccato solo per il gol subito. Prendiamo tutto quello che c’è di positivo e pensare a martedì”, ha detto Raspadori.

Sull’alternanza con Simeone l’attaccante ex Sassuolo ha le idee ben chiare: “Il mister cerca sempre di fare scelte in funzione del tipo di partita. Noi siamo tutti con la testa collegata per farci trovare pronti. Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per vincere le partite. Siamo tutti i giorni al campo per preparare le partite”, il suo parere.

Kvaratskhelia, suo compagno nel tridente d’attacco quest’oggi si è scatenato con due reti, una per tempo: “Kvara? Avere compagni con questa qualità aiuta. Oggi abbiamo giocato uno per l’altro, sacrificandoci“, il commento di Raspadori.

“Il ruolo preferito? Mi sento punta centrale, ma so di poter essere utilizzabile in altri ruoli”, ha detto Raspadori. Ha poi concluso l’intervista con un commento sulla Nazionale: “Italia? La mentalità dev’essere quella di dare tutto perché si indossa la maglia della Nazionale Italiana”.