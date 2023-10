“Non l’ho rischiato”, Garcia preserva il titolare per la Champions: lo ha detto in conferenza

Verona-Napoli si è conclusa con un rotondo 1-3, in favore degli azzurri. Garcia ha analizzato la gara in conferenza stampa

Il risultato rispecchia pienamente quanto visto in campo. Il Napoli di Garcia ha mostrato superiorità in tutte le zone del campo. A partire dal portiere, con Alex Meret in grande forma. Non a caso, il tecnico francese lo ha elogiato ai microfoni di DAZN, concetto ribadito anche in conferenza stampa: “Non c’è mai partita perfetta, abbiamo fatto la partita che volevamo fino al 60′, non dimentico che avremmo dovuto fare più goal, anche se sarebbe stato possibile prenderne un altro senza Alex Meret“, ha detto in relazione al peso specifico delle parate del portiere nell’economia della gara.

Napoli che vince e convince anche senza alcuni dei suoi uomini più importanti come Osimhen, Anguissa e Juan Jesus. A questi ultimi si è aggiunto, poche ore prima del fischio d’inizio anche Eljif Elmas, mandato in tribuna da Garcia. L’allenatore azzurro ha spiegato in conferenza la sua scelta: ““Elmas è tornato dalla Nazionale con un fastidio, era troppo rischioso farlo entrare”.

Discorso simile anche per Olivera, martedì c’è la Champions League, gara fondamentale per il passaggio del turno contro l’Union Berlino. Garcia per questo motivo ha preservato alcuni calciatori: “Non ho rischiato di far entrare Olivera”. Ha poi sottolineato che l’imminente impegno ha condizionato la gestione del vantaggio sul 3-0: “Bisogna congelare la partita senza subire gol. Durante gli ultimi trenta minuti gli avversari hanno tirato più che nei precedenti sessanta. Psicologicamente ci può stare, martedì abbiamo la Champions”.

Il commento di Garcia sulla prova di Raspadori e Simeone

In assenza di Osimhen saranno loro due a contendersi il centro dell’attacco partenopeo. Stavolta Garcia ha scelto Raspadori, ma anche il Cholito troverà spazio. “Era importante risparmiare Raspadori e dare minuti anche a Simeone, hanno fatto bene tutti e due, possono anche giocare insieme“, ha risposto così ai giornalisti che lo hanno interrogato sulla questione.

Infine, un commento sul futuro in azzurro, argomento del quale si è discusso tantissimo durante la sosta. Garcia si è soffermato in particolare sulla vicinanza del presidente alla squadra: “Il presidente ha fatto tutti i ritiri con noi, è bello avere il presidente vicino alla squadra perché non è così in tutti i club”. La sua risposta ai giornalisti presenti. Parole che sicuramente fanno capire che l’allarme è quasi del tutto rientrato, si sta camminando tutti nella stessa direzione, verso un obiettivo comune.