L’azzurro non è al meglio: Garcia lo lascia in tribuna

Sorprendente scelta di Garcia, che lascia in tribuna un azzurro per il match del Bentegodi contro il Verona di Baroni: tutti i dettagli

A breve comincerà Verona-Napoli, match cruciale per il prosieguo della stagione degli azzurri. In realtà più che per una questione di classifica, sarà decisivo per il futuro della panchina azzurra. In questi giorni si è parlato tanto di fiducia a tempo concessa a Garcia dal presidente De Laurentiis. Nei prossimi tre match il tecnico francese si giocherà la panchina.

Una sfida complicata poiché, durante la sosta, Garcia ha perso anche l’uomo più rappresentativo: Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra e sarà ai box per almeno un mese. Dunque, spazio per Raspadori.

Altro infortunio in casa Napoli: Garcia lo lascia in tribuna a Verona

Altra grana per il tecnico francese, che pochissime ore prima della gara ha perso una pedina importante del suo scacchiere tattico: Eljif Elmas.

Infatti, dando uno sguardo alle formazioni ufficiali, il macedone non sarà della partita ed è stato mandato in tribuna da Garcia. Le motivazioni sarebbero da ricondurre ad un problema fisico.