Verso Verona-Napoli, richiesta di Garcia: cosa ha chiesto alla squadra

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Fiorentina ed una pausa delle nazionali infuocata, il Napoli è pronto a ripartire. Domani la sfida delicata contro l’Hellas Verona al Bentegodi.

Sono stati giorni delicati per il Napoli, ma soprattutto per Rudi Garcia. L’allenatore è stato al centro di varie voci che lo davano per esonerato, ma alla fine De Laurentiis ha dato la sua piena fiducia al tecnico francese.

La sosta – seppur sia stata tutt’altro che serena – ha dato modo a Garcia di studiare al meglio il Verona per preparare la gara che andrà in scena domani.

Le possibili insidie dell’Hellas Verona per il Napoli

Siamo giunti alla vigilia di Hellas Verona-Napoli, match che riaprirà ufficialmente il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Nel primissimo pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del match di Rudi Garcia. L’allenatore del Napoli si è concentrato esclusivamente sulla gara contro i veneti, spiegando le possibili insidie.

Difatti in apertura di conferenza stampa, il messaggio di Garcia è stato rapido e conciso: “L’importante è vincere domani col Verona, poi penseremo alle altre sfide”. Ciò dimostra come l’allenatore sia settato solamente sulla gara che si disputerà domani, lasciando da parte i successivi impegni che potrebbero far calare l’attenzione della squadra. Difatti lo stesso Garcia ha spiegato come si aspetta una prova di maturità soprattutto mentale da parte della squadra: “Lo stato d’animo e la voglia di vincere prevalgono sul resto. I giocatori sono motivati e lo faremo vedere domani. Vogliamo vincere ad ogni costo”.

Ovviamente c’è stato spazio anche per un’analisi sull’Hellas Verona, in cui è stato spiegato come si è preparato il match e le possibile insidie degli avversari: “Sarà una partita tosta perché lì è difficile vincere, ma ci proveremo. Dovremmo essere bravi nel gioco con la palla e anche senza. Dobbiamo saper aprirci gli spazi contro di loro, visto che sarà una delle partite più difficili da giocare. La squadra e lo staff sono pronti per questo match”. Parole che mirano a caricare intensamente la squadre quelle espresse da Garcia in conferenza stampa. Domani dunque ci si aspetta di vedere in campo un Napoli agguerrito e feroce dopo le tante critiche ricevute nel corso di questa prima parte di stagione.