Rivoluzione tattica per Garcia: come cambia l’attacco senza Osimhen

La conferenza stampa di Rudi Garcia è stata ricca di tematiche. Si è parlato molto delle possibili novità tattiche vista l’assenza per infortunio di Victor Osimhen.

La conferenza stampa odierna di Rudi Garcia ha rappresentato la prima uscita ufficiale del tecnico del Napoli dopo le tante voci uscite durante la sosta. Garcia era visibilmente deluso e amareggiato con i giornalisti per le ipotesi di esonero fatte sul suo conto.

L’allenatore ha preferito lasciar da parte questo tema e concentrarsi sul match di domani, dove ci saranno possibili novità tattiche.

Garcia svela le possibili novità vista l’assenza di Osimhen

Il Napoli tornerà in campo domani, dove sfiderà l’Hellas Verona nel match che aprirà la nona giornata di Serie A. I campioni d’Italia dovranno fare a meno del bomber nigeriano Victor Osimhen, alle prese con l’infortunio rimediato con la Nigeria. Garcia in conferenza ha svelato i possibili cambiamenti tattici che potrebbero esserci vista l’assenza di Osimhen.

Difatti l’allenatore del Napoli si è soffermato sulle novità che potrebbero scaturire viste le assenze di Osimhen e Anguissa. Garcia si è detto sereno e fiducioso su chi scenderà in campo domani e nei prossimi match: “Ho fiducia in chi può giocare ed entrare in corsa. Se consideriamo Raspadori come punta centrale, ne abbiamo due oltre ad Osimhen. Sono tranquillo sul fatto che con Simeone e Raspadori siamo coperti in attacco. Cajuste l’abbiamo preso anche per la sua duttilità, e quindi sostituirà al meglio Anguissa”.

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Napoli è andato più nel dettaglio sulle possibili novità in attacco visto la presenza di Raspadori e Simeone: ““Si può pensare ad un cambio modulo. Lo facciamo anche quando abbiamo tutti a disposizione. Adesso abbiamo solo Raspadori e Simeone, ma sanno fare gol ed hanno ottime qualità. In questi impegni ravvicinati li vedremo entrambi in campo, che sia insieme o meno”. Dunque ci possiamo aspettare anche un ipotetico cambio del sistema di gioco da parte di Garcia per questi impegni in cui si alterneranno con molta probabilità Simeone e Raspadori, sorprese permettendo.