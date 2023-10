Clamoroso retroscena su Giuntoli: aveva scelto il successore di Spalletti

Oltre alla separazione di Luciano Spalletti, in estate ha salutato il Napoli anche Cristiano Giuntoli. Spunta un retroscena sull’ex dirigente del Napoli, che aveva già scelto il successore di Spalletti.

L’ultima estate ha rappresentato una sorta di ridimensionamento sul lato tecnico e dirigenziale per il Napoli. Difatti il club si è separato con due pilastri come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Intanto un amico di Giuntoli svela un retroscena inerente all’ex dirigente del Napoli in merito al successore di Spalletti per la panchina azzurra.

Maddaloni svela un retroscena su Giuntoli

Massimiliano Maddaloni è tra le persone più vicine a Cristiano Giuntoli, nonché suo amico. I due si conoscono fin dai tempi del Carpi, quando appunto Maddaloni sedeva sulla panchina del club. L’amico di Giuntoli è intervenuto nella giornata odierna a Radio CRC nella trasmissione Si Gonfia la Rete, dove ha parlato dell’attuale dirigente della Juventus e non solo.

Nel corso del suo intervento, Maddaloni si è espresso sul momento delicato che sta vivendo il Napoli, e soprattutto sulle voci del possibile esonero di Garcia: “Le iniziative di De Laurentiis avvalorano lo stato d’animo della situazione. Doveva esporsi per proteggere l’allenatore anche perché ha provato a sostituirlo e non essendoci riuscito ha provato a dare forza all’allenatore. Ma non si fa solo a parole, c’è anche da capire se ciò che ha detto riesce a farlo anche sul campo”.

Ovviamente c’è stato spazio poi per parlare del suo ex dirigente al Carpi ed ex Napoli Cristiano Giuntoli. Maddaloni si è soffermato sul clima che c’era nella passata stagione, e anche sull’addio del dirigente: “A Napoli l’anno scorso si era creata un’alchimia particolare, ma la situazione societaria non è mai stata facile. De Laurentiis è bravissimo nella gestione degli affari, ma tante problematiche nel quotidiano le ha create. Credo che molti allenatori abbiano avuto paura di venire a Napoli non avendo più alle spalle una figura come Giuntoli che li supportasse in tutto”.

Maddaloni poi si è lasciato andare, rivelando un retroscena clamoroso inerente al successore di Luciano Spalletti, che sembrava già esser stato scelto da Giuntoli: “Se Giuntoli fosse rimasto a Napoli di certo Garcia non avrebbe allenato il Napoli. Credeva in Thiago Motta, lo vedeva come il giusto prosieguo di Spalletti. Tante problematiche con Giuntoli in società non si sarebbero verificate”. Dunque Giuntoli aveva in mente di sostituire Spalletti affidando la guida tecnica a Thiago Motta, ma l’addio del dirigente al Napoli ha fatto poi definitivamente sfumare questa pista.