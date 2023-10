Piaceva anche al Napoli, pazzesco Guardiola: “Allenerà il Manchester City”

La posizione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli resta in bilico nonostante la conferma. Su un allenatore cercato dal Napoli si è espresso Pep Guardiola, facendo una rivelazione clamorosa.

Il Napoli è concentrato verso la sfida contro l’Hellas Verona, che rappresenterà l’inizio di un nuovo tour de force per gli azzurri. In questi impegni Rudi Garcia proverà a consolidare la sua posizione, che al momento è ancora scricchiolante.

Intanto sono diversi i papabili successori per la panchina del Napoli, ma uno di questi potrebbe saltare. C’è l’annuncio a sorpresa di Pep Guardiola.

L’anuncio di Guardiola: “De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City”

La pausa delle nazionali ha permesso ad Aurelio De Laurentiis ed il suo team di consiglieri, nonché dirigenti, di fare alcune riflessioni. L’avvio del Napoli è stato tutt’altro che ottimo, ed anzi sono state mostrate in campo diverse criticità. Inoltre la reazione di alcuni giocatori alle sostituzioni effettuate da Garcia ha alimentato ulteriormente le voci inerenti ad uno spogliatoio spaccato.

Per tutti questi motivi il presidente del Napoli ha valutato attentamente la posizione di Rudi Garcia, che per giorni è stata sull’orlo del precipizio, salvo poi ricevere la conferma. Nei giorni più caldi, si è parlato molto dei papabili sostituti sulla panchina del Napoli. Sono stati fatti molti nomi, dai più noti fino a quelli più sconosciuti ed outsider. Da tempo il Napoli tiene d’occhio Roberto De Zerbi, ma l’attuale allenatore del Brighton stavolta non figurava nel mirino di De Laurentiis.

Dopo le esperienze al Sassuolo e allo Shakhtar Donetsk, in cui aveva fatto vedere delle ottime idee di gioco, De Zerbi è definitivamente esploso in Premier League. Difatti dopo essere subentrato a Potter (trasferitosi al Chelsea, ndr.) nel corso della passata stagione, l’ex Sassuolo è andato alla ribalta del massimo campionato inglese. Il suo gioco ha permesso al Brighton di crescere partita dopo partita, fino ad ottenere la storica qualificazione in Europa League. Molti allenatori della Premier League e non solo hanno elogiato le qualità di De Zerbi nel corso degli ultimi mesi, ed oggi è spuntata una rivelazione clamorosa.

Difatti come riportato dal Telegraph, dopo il pari della scorsa stagione tra Manchester City e Brighton, Pep Guardiola ha annunciato: “Questo sarà il prossimo allenatore del City” indicando De Zerbi. Investitura importante quella dell’allenatore del City, che ha già elogiato l’amico De Zerbi in più occasioni. Dunque la strada per De Zerbi sembra ormai tracciata per il futuro, che a meno di clamorosi colpi di scena non sarà sicuramente al Napoli.