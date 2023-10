“Ha rinnovato l’accordo”: l’annuncio sull’azzurro arriva sui social

Accordo trovato per il centrocampista azzurro che sui social ha pubblicato una foto che testimonia la firma

Non un ottimo inizio di stagione e neppure la migliore forma ritrovata. Durante il campionato scorso, con Luciano Spalletti in panchina, Frank Zambo Anguissa è stato tra i migliori della squadra e della Serie A. Utilizzato come mezzala nel 433 del tecnico di Certaldo, il camerunese era onnipresente in ogni zona di campo, un perfetto centrocampista da box to box utile in fase difensiva ed anche in quella offensiva. La stagione in corso però ha dato alla luce un Zambo Anguissa non al top della condizione di forma. Il nazionale del Camerun sta faticando molto a trovare una corretta dimensione in campo e la sua versione di quest’anno sembra molto lontana da quella dell’anno scorso.

Frank Zambo Anguissa è tutt’ora fermo ai box per un infortunio da lesione muscolare arrivato in Champions contro il Real Madrid e andato a peggiorare nella partita persa contro la Fiorentina. Nell’impegno casalingo contro i viola, infatti, il centrocampista era uscito acciaccato a dal campo già a metà della prima frazione di gioco. L’infortunio lo terrà lontano dai campi per almeno tre partite di campionato più i due impegni europei che i partenopei avranno con i tedeschi dell’Union Berlino.

Il Mattino: “Ha rinnovato con Adidas”, l’annuncio arriva sui social

Intanto per il camerunese centrocampista del Napoli è arrivata un’importante novità, stando anche a quanto pubblicato dall’azzurro sui social. Come sottolineato dall’edizione online de Il Mattino, Zambo Anguissa avrebbe firmato il rinnovo con Adidas, multinazionale sportiva tedesca che a questo punto continuerebbe a fornirgli tutta l’attrezzatura del mestiere. I tifosi del Napoli si augurano di riavere al più presto la miglior versione del centrocampista africano che, nelle due precedenti stagioni, li ha fatti letteralmente innamorare. Anguissa adesso ha bisogno di recuperare dall’infortunio muscolare e non potrà essere della partita contro l’Hellas Verona di sabato pomeriggio.

Gli azzurri infatti saranno chiamati al delicato impegno in trasferta al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di mister Marco Baroni. Intanto il centrocampista camerunese, dalla prossima partita che giocherà dopo aver smaltito l’infortunio, scenderà in campo con al piede le sue Adidas Predator Accuracy, presentate ai fan sui suoi canali social e già indossate contro Real Madrid e Fiorentina e pubblicate sui propri social. Insomma una notizia importante per il centrocampista che, così come sottolinea dal quotidiano citato in precedenza, avrebbe rinnovato il suo contratto con Adidas già precedentemente esistente.