UFFICIALE – Napoli, svelato l’MVP di settembre: il nome

Prosegue il lavoro in casa Napoli per preparare al meglio la sfida contro l’Hellas Verona di sabato pomeriggio. Nel frattempo la società sui suoi profili social ha reso noto l’MVP del mese di settembre.

L’avvio di stagione del Napoli è stato fin qui deludente. Sono diverse le accuse mosse dai tifosi verso Rudi Garcia, tra cui il mancato inserimento fin dall’inizio dei nuovi acquisti.

Le novità apportate col passare dei match hanno mostrato alcuni aspetti positivi, nonostante ce ne siano diversi critici. I tifosi hanno voluto premiare proprio uno degli innesti effettuati dal tecnico francese.

Natan eletto miglior giocatore del Napoli del mese di settembre

L’addio in estate di Kim aveva creato diversi malumori nella tifoseria, dovuti anche al fatto che difficilmente si sarebbe trovato un sostituto all’altezza del difensore coreano. Sono stati diversi i difensore accostati al Napoli nel corso dell’intera sessione di mercato, ma alla fine è arrivato a sorpresa il difensore brasiliano Natan. L’arrivo del difensore dal Red Bull Bragantino ha creato scalpore e curiosità tra i tifosi partenopei.

Nonostante lo scetticismo iniziale, la piazza ha chiesto a Garcia di schierare Natan in difesa, visto che la difesa ha mostrato varie criticità. Alla fine l’allenatore del Napoli è stato costretto a schierare Natan visti i tanti infortuni che hanno colpito la retroguardia azzurra. Difatti il brasiliano è riuscito a ritagliarsi spazio a partire dai minuti finali del match di Champions League contro il Braga. Gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani hanno poi aperto le porte della titolarità per Natan, che si è messo in mostra.

Il brasiliano ha ben figurato nelle sue prime uscite con la maglia del Napoli, dimostrando solidità e tranquillità sia in fase difensiva che d’impostazione. I tifosi hanno dunque deciso di premiare Natan con il premio di MVP del mese di settembre del Napoli. Il club ha reso noto il premio vinto dal difensore brasiliano sui propri social tramite un comunicato ufficiale: “Natan de Souza eletto MVP del mese di settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il difensore azzurro come miglior giocatore di questo mese. Natan in questo periodo ha collezionato 4 presenze e altrettante ottime prestazioni. Complimenti Natan, MVP di Settembre powered by MSC!”.

Ovviamente i tifosi del Napoli e Rudi Garcia sperano che le prestazioni continuino a migliorare, a partire già dal prossimo impegno contro l’Hellas Verona in cui gli azzurri dovranno portare a casa i 3 punti.