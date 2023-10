Pessima notizia per Raspadori: che batosta per l’azzurro

Giacomo Raspadori ha trovato diverso spazio in questo avvio di stagione, seppur in posizione diverse. Per l’attaccante del Napoli è però arrivata una pessima notizia.

La stagione di Giacomo Raspadori è iniziata in modo abbastanza positivo. Il minutaggio concessogli da Garcia nelle ultime uscite è stato cospicuo, e l’attaccante in qualche occasione si è fatto trovare anche pronto e reattivo in fase di realizzazione.

Per l’attaccante del Napoli però non arrivano buone notizie su un fronte, in cui Raspadori sta perdendo molti consensi.

Spalletti preferisce Scamacca a Raspadori per l’Italia

Nella prima chiamata ufficiale di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico dell’Italia, si era messo ben in mostra Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli aveva effettuato delle ottime prestazioni con la maglia della nazionale, ma qualche dubbio a Spalletti era rimasto.

Difatti nella prima tornata di convocazioni non era presente Scamacca a causa di un infortunio, ma nell’ultima l’attaccante dell’Atalanta è tornato a disposizione ed ha anche segnato. Ciò ha ulteriormente aggravato la posizione di Raspadori, che è stato scalzato nelle gerarchie. Difatti come riporta La Gazzetta dello Sport, Scamacca è definito da Spalletti come l’attaccante ideale per l’Italia, e ciò ovviamente va a discapito di Raspadori.

L’attaccante del Napoli nonostante le buone prestazioni non ha convinto del tutto il C.T., che preferisce una punta più strutturata dal punto di vista fisico e realizzativo rispetto a Raspadori. Raspadori proverà a creare qualche grattacapo in più a Spalletti, ma al momento la posizione dell’attaccante del Napoli in Nazionale non è più centrale come prima.