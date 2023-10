Nuova tegola in difesa: Garcia perde il leader

Verso Verona-Napoli, si aggiungono altri problemi per Garcia, il leader difensivo si è infortunato: i tempi di recupero

Verona-Napoli rappresenta il primo esame per Garcia, il tecnico francese non può assolutamente sbagliare. Se da un lato l’ex Lione durante la sosta ha recuperato Rrahmani al centro della difesa, dall’altro non ci sono assolutamente buone notizie per lui. In primis l’infortunio di Victor Osimhen, che ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra in Nazionale e ne avrà per un mese ed oltre.

In aggiunta, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Il Mattino, Juan Jesus è nuovamente fermo ai box. Dunque, Garcia perde uno dei leader della difesa, che nelle prime gare della stagione ha svolto praticamente il ruolo di titolare fisso.

Juan Jesus nuovamente infortunato: i tempi di recupero

Dunque, non solo Juan Jesus non ha recuperato pienamente dall’infortunio rimediato contro il Braga, ma la situazione è addirittura peggiorata.

Infatti, secondo Il Mattino, non si tratta di un infortunio lieve. Ieri il centrale brasiliano si è allenato da solo. Il quotidiano parla di almeno due settimane per vederlo nuovamente lavorare in gruppo. Salterebbe dunque Verona, Union Berlino e Milan, con qualche speranza di tornare con la Salernitana.

Dunque, ancora una volta fiducia ad uno tra Ostigard e Natan, dato che al centro della difesa dovrebbe tornare Rrahmani dal primo minuto. Anche se entrambi, durante queste settimane di emergenza del reparto arretrato, si sono comportati molto bene e hanno convinto Rudi Garcia, e non solo. Il brasiliano, in particolare, sembra avvantaggiato su Ostigard in ottica Verona. Natan è favorito anche dal fatto che, a differenza di Rrahmani e Ostigard che prediligono il centro destra, agisce sul lato sinistro del centro della difesa.