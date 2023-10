Miglior pizzaiolo del mondo 2023, che sorpresa: svelato chi è

Eletto il miglior pizzaiolo del mondo del 2023: la classifica lascia tutti sorpresi, il vincitore è un nome del tutto inaspettato.

La cucina napoletana è ricca di prelibatezze famose in tutto il mondo. Gli abitanti di Napoli e i milioni di turisti che affollano le vie della città nel corso dell’anno hanno l’imbarazzo della scelta quando arriva l’ora di pranzo e/o cena. La regina resta e resterà però sempre la pizza.

Con la sua storia pluricentenaria, la pizza è entrata di diritto nella cultura italiana. I napoletani però sono molto orgogliosi di aver dato vita a un piatto del genere. Nel 2017, infatti, l’arte del pizzaiolo napoletano è stata dichiarata dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità, mentre qualche anno prima, nel 2010, la pizza napoletana è stata riconosciuta come Specialità Tradizionale Garantita (STG) dell’Unione Europea.

Ma qual è la pizza più buona a Napoli? Qual è la pizzeria preferita dei napoletani? Una domanda da un milione di dollari, che non avrà mai una risposta oggettiva. Ma in soccorso a questi dilemmi arrivano le classifiche stilate dagli esperti del settore. Sì, è vero, nemmeno questo servirà a più di tanto. Ma è già qualcosa.

Miglior pizzaiolo del mondo, c’è una particolarità

Una delle guide più autorevoli nell’universo pizza è 50 Top Pizza World 2023 ha appunto stilato la classifica della migliore pizzeria del mondo del 2023. A vincere questo prestigioso riconoscimento sono ben due pizzerie, finite prime in classifica a pari punti: Diego Vitagliano, dell’omonimo pizzaiolo, situata nel quartiere di Bagnoli e I Masanielli di Francesco Martinucci che si trova a Caserta.

La vera sorpresa riguarda però il premio come miglior pizzaiolo dell’anno. Ad aggiudicarselo è stato infatti Michele Pascarella. Cosa c’è di particolare? Beh, Pascarella non lavora a Napoli o in Campania, ma bensì a Londra. La sua pizzeria “Napoli on the Road” si trova nel quartiere Chiswick, nell’area Sud-Ovest della capitale inglese. Oltre al locale di Chiswick, il pizzaiolo trentunenne di Maddaloni (provincia di Caserta) ne ha aperto uno anche a Richmond.

Una vittoria storica e inusuale che ha fatto parlare anche quotidiani esteri importantissimi come il Sun e il Mirror. Quindi ora è ufficiale, se volete provare la pizza del miglior pizzaiolo del mondo, dovete andare fuori Napoli. Ovvero circa 2000 km più a nord.