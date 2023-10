De Laurentiis – Garcia, c’è di nuovo dialogo: ma fiducia a tempo

C’è apertura da parte del presidente Aurelio De Laurentiis nei confronti di Rudi Garcia: gli ultimi aggiornamenti

In questi giorni riservati alla sosta Nazionali, il presidente del club partenopeo ha seguito gli allenamenti di Garcia al Konami Training Center di Castel Volturno in prima persona. Il patron è poi tornato per accogliere i calciatori di ritorno dai vari impegni con le rappresentative Nazionali.

De Laurentiis apre al dialogo con Garcia

“Il dialogo con il tecnico francese è stato ristabilito, da esperto professionista del settore è consapevole dei rischi a cui è esposto se i risultati non lo supportano”, questo quanto evidenziato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Poi il quotidiano sottolinea come la fiducia non sia ancora totalmente ricostruita, per quello ci vuole tempo. Tuttavia, l’apertura al dialogo rappresenta un primo segnale di distensione. Ora, tocca a Garcia e alla squadra conquistare la definitiva fiducia del presidente. Le prossime gare saranno cruciali.