“Ammutinamento bis”, De Laurentiis in ansia: arriva il faccia a faccia

De Laurentiis a colloquio con i calciatori per scongiurare un “ammutinamento bis”: i temi che si affronteranno nei faccia a faccia

In quella che, con ogni probabilità, è stata la sosta Nazionali più pazza di sempre, i tifosi del Napoli hanno rischiato di vedere un cambio in corsa sulla panchina azzurra. In seguito alla sconfitta in casa contro la Fiorentina, l’ultima delle molteplici prestazioni poco convincenti, i supporters partenopei hanno invocato a gran voce l’esonero di Rudi Garcia. Il presidente De Laurentiis ha preso seriamente in considerazione la cosa, approcciando Conte all’inizio della sosta. Tuttavia, il rifiuto dell’allenatore ex Inter e Juventus ha costretto il patron azzurro a riconfermare Garcia.

Per mostrare la sua vicinanza all’allenatore De Laurentiis, durante la sosta, ha presenziato agli allenamenti di Garcia, per osservare in prima persona l’operato del mister. Ora, con il ritorno dei nazionali dai rispettivi impegni, il presidente è tornato al Konami Training Center per accoglierli. Nei giorni scorsi il patron azzurro ha intrattenuto lunghi colloqui con Garcia e il suo staff. Nelle prossime giornate a Castel Volturno invece De Laurentiis si interfaccerà con la squadra. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport effettuerà vari colloqui con i calciatori.

De Laurentiis a colloquio con la squadra: di cosa parleranno

“Sono previsti degli incontri, utili a ridefinire gli obiettivi, tra l’avvertimento e la motivazione. Garcia è a rischio, ma non deve essere in alcun modo sabotato. L’affronto sarebbe insopportabile”, evidenzia il quotidiano. Quindi, la volontà del presidente è quella di scongiurare un “ammutinamento bis” come ai tempi di Ancelotti.

Per farlo però si deve accertare che l’allenatore abbia l’appoggio totale di tutta la squadra e si marci tutti nella stessa direzione. Il presidente aspetterà i calciatori uno ad uno nei suoi uffici di Castel Volturno, nei quali ormai si è praticamente trasferito.

Garcia e la squadra dovranno riconquistare la fiducia del presidente nelle prossime gare. I primi due test, in trasferta contro Verona e Union Berlino in Champions League, e quello in casa contro il Milan, avranno importanza cruciale per decidere il destino dell’allenatore francese sulla panchina azzurra, ulteriori prestazioni poco convincenti potrebbero convincere De Laurentiis ad un cambio in corso d’opera.

Però è giusto che l’allenatore abbia tutta la squadra al suo fianco e non ci sia il rischio sabotaggio. Squadra, allenatore e società devono guardare verso gli stessi obiettivi, poi se qualcosa non funziona si agirà di conseguenza.