Novità Napoli, problemi per tre giocatori: si allenano a parte

La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale riguardante la seduta mattutina svolta presso il Konami Center di Castel Volturno.

Il team di Rudi Garcia è al lavoro per preparare la ripresa contro l’Hellas Verona di Baroni, la prima gara di un ciclo ostico che vedrà i partenopei impegnati in 6 partite in 23 giorni.

Il report del Napoli, 3 giocatori a parte

Rientrato anche Victor Osimhen, rientrato ieri dopo l’ennesima altra esperienza in nazionale che gli ha causato il problema muscolare che con ogni probabilità lo terrà out per un periodo che andrà dalle 4 alle 6 settimane.

Questo uno stralcio del comunicato della società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco seguita da lavoro sul possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto.”

Infine, il Napoli ha rilasciato un aggiornamento proprio sulle condizioni di Osimhen, oltre che di Zielinski, Juan Jesus e Anguissa: